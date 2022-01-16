Вряд ли ответ по гарантиям безопасности устроит Россию, заявил аналитик
Аналитик Иван Тимофеев заявил, что рассчитывать на ответ по гарантиям безопасности можно
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБрифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Брифинг по итогам двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что напряженность на границе с Украиной слишком высока, в связи с чем отметил, что Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.
"Я думаю, рассчитывать на ответ можно. Мы хотим письменный ответ по каждому пункту. Я думаю, что наши западные партнеры такой ответ могут дать вполне. Но боюсь, что этот ответ будет отрицательным по тем пунктам, по которым Москва хочет, чтобы он был положительным. Запад аргументирует свою позицию теми доводами, которые нам хорошо известны", - сказал он в беседе с агентством.
По ряду пунктов ответ будет утвердительным, отметил Тимофеев, в частности, по вопросам стратегической стабильности, но по ключевым вещам – гарантии нерасширения НАТО – этого ждать не стоит.
"Новые встречи могут быть, но западники скажут, что они готовы встречаться и обсуждать те вопросы, которые он хотят обсуждать, в которых они заинтересованы. Диалог вполне может продолжаться, но это не означает, что позиция Москвы будет принята", - добавил он.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.
Инфографика