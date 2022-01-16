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В Нью-Йорке толкнувший женщину под поезд бездомный утверждал, что он бог

В Нью-Йорке толкнувший женщину под поезд бездомный утверждал, что он бог - РИА Новости, 16.01.2022

В Нью-Йорке толкнувший женщину под поезд бездомный утверждал, что он бог

Бездомный афроамериканец Саймон Маршал, в субботу в Нью-Йорке без причины толкнувший под поезд женщину, объявил журналистам, что он бог. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T22:19

2022-01-16T22:19

2022-01-16T22:19

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нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 16 янв – РИА Новости. Бездомный афроамериканец Саймон Маршал, в субботу в Нью-Йорке без причины толкнувший под поезд женщину, объявил журналистам, что он бог.Как сообщили РИА Новости в полиции города в субботу примерно в 9.37 на пульт 911 поступил сигнал о происшествии на станции метро "Таймс-сквер". По прибытии на место происшествия полицейские обнаружили на путях женщину 40 лет. Медики определили, что она скончалась на месте. По данным полиции, погибшей оказалась Алисса Го. Как сообщили СМИ, преступник без причин толкнул ее под приближающийся поезд.На видео, которое сняли местные репортеры, видно, как задержанный в сопровождении полиции покидает полицейский участок. На вопросы о причинах поступка задержанный просто прокричал: "Пошли вы! Потому что я бог. Да, я сделал, потому что могу это сделать".В полиции заявили РИА Новости, что задержанный – 61-летний бездомный Саймон Маршал, ему предъявлено обвинение в убийстве.Это не первый случай, когда в нью-йоркской подземке людей без видимой причины толкают под прибывающий поезд. В октябре, также утром и также на станции "Таймс сквер", афроамериканка сидела на лавочке на платформе, затем внезапно подскочила и толкнула женщину на прибывающий поезд. Пострадавшая не упала на пути, лишь ударившись о вагон.

https://ria.ru/20220116/zalozhniki-1768123964.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), метро