https://ria.ru/20220116/baza-1768063981.html
Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022
Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
Турецкая военная база Зликан к северо-востоку от города Мосул в Ираке подверглась второму ракетному обстрелу за последние два дня, сообщил источник в иракских... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T10:44
2022-01-16T10:44
2022-01-16T16:29
в мире
мосул
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ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Турецкая военная база Зликан к северо-востоку от города Мосул в Ираке подверглась второму ракетному обстрелу за последние два дня, сообщил источник в иракских силах безопасности информационному агентству Shafaq."В районе расположения турецкой базы к северо-востоку от Мосула упали три ракеты. Турецкая артиллерия отреагировала ответным огнем", - сказал источник.По словам источника, в результате бомбардировки присутствующие на базе турецкие военные не пострадали.В субботу утром окрестности турецкой базы Зликан также подверглись обстрелу двумя ракетами системы "Катюша".Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула, административном центре провинции Найнава, уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
https://ria.ru/20220109/turtsiya-1767025957.html
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в мире, мосул, турция, ирак
10:44 16.01.2022 (обновлено: 16:29 16.01.2022)
Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
Shafaq: турецкую базу в Ираке обстреляли второй раз за двое суток