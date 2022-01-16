https://ria.ru/20220116/baza-1768063981.html

Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ

Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022

Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ

Турецкая военная база Зликан к северо-востоку от города Мосул в Ираке подверглась второму ракетному обстрелу за последние два дня, сообщил источник в иракских... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T10:44

2022-01-16T10:44

2022-01-16T16:29

в мире

мосул

турция

ирак

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ДОХА, 16 янв — РИА Новости. Турецкая военная база Зликан к северо-востоку от города Мосул в Ираке подверглась второму ракетному обстрелу за последние два дня, сообщил источник в иракских силах безопасности информационному агентству Shafaq."В районе расположения турецкой базы к северо-востоку от Мосула упали три ракеты. Турецкая артиллерия отреагировала ответным огнем", - сказал источник.По словам источника, в результате бомбардировки присутствующие на базе турецкие военные не пострадали.В субботу утром окрестности турецкой базы Зликан также подверглись обстрелу двумя ракетами системы "Катюша".Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула, административном центре провинции Найнава, уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

https://ria.ru/20220109/turtsiya-1767025957.html

мосул

турция

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в мире, мосул, турция, ирак