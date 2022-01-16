https://ria.ru/20220116/bayden-1768106764.html

Bloomberg: Байдена ждет очень плохая зима из-за России

Байдена ждет "очень плохая зима" из-за России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.01.2022

Bloomberg: Байдена ждет очень плохая зима из-за России

Президента США Джо Байдена ждет очень плохая зима из-за рекордной инфляции, очередной вспышки эпидемии коронавируса и напряженных отношений с Россией. Об этом... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T16:44

2022-01-16T16:44

2022-01-16T19:44

в мире

сша

иран

джо байден

нато

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президента США Джо Байдена ждет очень плохая зима из-за рекордной инфляции, очередной вспышки эпидемии коронавируса и напряженных отношений с Россией. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Джош Уингроу.Как отметил колумнист, глава Белого дома столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Кризис в Восточной Европе нарастает: консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам, уточнил автор.Переговоры с Ираном также подошли к критически важной отметке. В Вашингтоне считают, что Тегеран скоро начнет обогащать уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы. В таком случае Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который должен был ограничить ядерную программу Исламской Республики, потеряет свою актуальность, говорится в статье.Внешние вызовы сочетаются с высокой инфляцией в США. Она достигла рекордных с 1982 года значений и сейчас колеблется в районе семи процентов. В стране также растет число зараженных коронавирусом: в понедельник в Штатах зарегистрировали почти полтора миллиона случаев COVID-19. Напряженная эпидемиологическая ситуация давит на Байдена, которого избрали в том числе и благодаря обещаниям одолеть злополучный вирус, напомнил Уингроу. Главе государства пришлось мобилизовать военных медиков, медсестер и другой персонал, чтобы ослабить нагрузку на больницы от наплыва пациентов с инфекцией.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220115/ritorika-1768016171.html

https://ria.ru/20220106/geopolitika-1766783493.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, джо байден, нато, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия