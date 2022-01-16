Bloomberg: Байдена ждет очень плохая зима из-за России

16:44 16.01.2022 (обновлено: 19:44 16.01.2022)
Байдена ждет "очень плохая зима" из-за России, пишет Bloomberg
Обозреватель Bloomberg Уингроу: президента США Байдена ждет очень плохая зима из-за России
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Как отметил колумнист, глава Белого дома столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене. Кризис в Восточной Европе нарастает: консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам, уточнил автор.
Переговоры с Ираном также подошли к критически важной отметке. В Вашингтоне считают, что Тегеран скоро начнет обогащать уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы. В таком случае Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который должен был ограничить ядерную программу Исламской Республики, потеряет свою актуальность, говорится в статье.
Внешние вызовы сочетаются с высокой инфляцией в США. Она достигла рекордных с 1982 года значений и сейчас колеблется в районе семи процентов. В стране также растет число зараженных коронавирусом: в понедельник в Штатах зарегистрировали почти полтора миллиона случаев COVID-19. Напряженная эпидемиологическая ситуация давит на Байдена, которого избрали в том числе и благодаря обещаниям одолеть злополучный вирус, напомнил Уингроу. Главе государства пришлось мобилизовать военных медиков, медсестер и другой персонал, чтобы ослабить нагрузку на больницы от наплыва пациентов с инфекцией.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила Штатам и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.