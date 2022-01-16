https://ria.ru/20220116/avariya-1768061811.html

Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе

Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе - РИА Новости, 16.01.2022

Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе

Авария на магистральном водопроводе в Архангельске поздно вечером в субботу привела к отключению от водоснабжения нескольких районов города, сообщила компания... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T09:59

2022-01-16T09:59

2022-01-16T09:59

происшествия

архангельск

росводоканал

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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Авария на магистральном водопроводе в Архангельске поздно вечером в субботу привела к отключению от водоснабжения нескольких районов города, сообщила компания "Росводоканал Архангельск"."Ленинградский, 109: Работы по устранению повреждения на магистральном водопроводе Ду 600 мм продолжаются. На месте работают две бригады. Работы осложняются глубиной залегания трубопровода на пяти метрах и грунтовыми водами", - говорится в сообщении.Как отметили в компании, выполнение работ вызвано необходимостью недопущения срыва подачи водоснабжения в нынешней зимний период экстремально низких температур.Рано утром в воскресенье водоснабжение было восстановлено на острове Краснофлотском, в Исакогорском округе, поселке 2-го лесозавода, Новом посёлке. В другие районы Архангельска, оставшиеся без коммунальных благ, организован подвоз воды.

https://realty.ria.ru/20211025/zima-1756103928.html

https://ria.ru/20210718/voda-1741734880.html

архангельск

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происшествия, архангельск, росводоканал