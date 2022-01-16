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Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе
Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе - РИА Новости, 16.01.2022
Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе
Авария на магистральном водопроводе в Архангельске поздно вечером в субботу привела к отключению от водоснабжения нескольких районов города, сообщила компания... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:59
2022-01-16T09:59
происшествия
архангельск
росводоканал
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Авария на магистральном водопроводе в Архангельске поздно вечером в субботу привела к отключению от водоснабжения нескольких районов города, сообщила компания "Росводоканал Архангельск"."Ленинградский, 109: Работы по устранению повреждения на магистральном водопроводе Ду 600 мм продолжаются. На месте работают две бригады. Работы осложняются глубиной залегания трубопровода на пяти метрах и грунтовыми водами", - говорится в сообщении.Как отметили в компании, выполнение работ вызвано необходимостью недопущения срыва подачи водоснабжения в нынешней зимний период экстремально низких температур.Рано утром в воскресенье водоснабжение было восстановлено на острове Краснофлотском, в Исакогорском округе, поселке 2-го лесозавода, Новом посёлке. В другие районы Архангельска, оставшиеся без коммунальных благ, организован подвоз воды.
https://realty.ria.ru/20211025/zima-1756103928.html
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происшествия, архангельск, росводоканал
09:59 16.01.2022
 
Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе

Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на магистральном водопроводе

© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Depositphotos / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Авария на магистральном водопроводе в Архангельске поздно вечером в субботу привела к отключению от водоснабжения нескольких районов города, сообщила компания "Росводоканал Архангельск".
"Ленинградский, 109: Работы по устранению повреждения на магистральном водопроводе Ду 600 мм продолжаются. На месте работают две бригады. Работы осложняются глубиной залегания трубопровода на пяти метрах и грунтовыми водами", - говорится в сообщении.
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Как отметили в компании, выполнение работ вызвано необходимостью недопущения срыва подачи водоснабжения в нынешней зимний период экстремально низких температур.
Рано утром в воскресенье водоснабжение было восстановлено на острове Краснофлотском, в Исакогорском округе, поселке 2-го лесозавода, Новом посёлке. В другие районы Архангельска, оставшиеся без коммунальных благ, организован подвоз воды.
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