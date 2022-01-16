https://ria.ru/20220116/antisemitizm-1768060553.html
Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в Техасе
Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в Техасе - РИА Новости, 16.01.2022
Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в Техасе
Президент США Джо Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение четырех заложников в синагоге Колливилла в штате Техас и осудил... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:42
2022-01-16T09:42
2022-01-16T09:42
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за спасение четырех заложников в синагоге Колливилла в штате Техас и осудил антисемитизм."Я благодарен неустанной работе правоохранительных органов всех уровней, которые действовали сообща и бесстрашно, чтобы спасти заложников… Позвольте мне четко заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране", - говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.Захвативший заложников в субботу в синагоге Колливилла удерживал четырех человек, в том числе раввина. Спустя несколько часов он отпустил одного человека. Отмечалось, что захватчик угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане. СМИ сообщали, что речь якобы идет о сестре захватчика Аафии Сиддики, которая получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе. Как позднее информировал телеканал CNN, адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников был братом ее подзащитной. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены, они не пострадали. Полиция Колливилла подтвердила, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв.
https://ria.ru/20220116/zalozhniki-1768049123.html
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в мире, техас, сша, джо байден
Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в Техасе
Президент США Байден осудил антисемитизм после захвата заложников в синагоге в Техасе