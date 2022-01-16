https://ria.ru/20220116/alkogol-1768074996.html

Россиянам хотят запретить выпивать в выходные

В России предложили запретить продажу алкоголя в выходные - РИА Новости, 16.01.2022

Россиянам хотят запретить выпивать в выходные

В России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T13:09

2022-01-16T13:09

2022-01-16T19:27

общество

евгений брюн

госдума рф

султан хамзаев

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru.По его словам, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя."Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", — подчеркнул депутат. Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно "с точки зрения обороноспособности и выживания нации".Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что делать в случае алкогольного отравления. По его словам, категорически не стоит "восстанавливаться" новой дозой спиртного.В такой ситуации лучше всего поможет употребление кефира, некрепкого и несладкого чая, капустного рассола и легких белковых бульонов. Кроме этого, можно принять аптечные препараты янтарной кислоты.

https://ria.ru/20220113/nesovmestimost-1767583878.html

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общество, евгений брюн, госдума рф, султан хамзаев, россия