https://ria.ru/20220116/alkogol-1768074996.html
Россиянам хотят запретить выпивать в выходные
В России предложили запретить продажу алкоголя в выходные - РИА Новости, 16.01.2022
Россиянам хотят запретить выпивать в выходные
В России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:09
2022-01-16T13:09
2022-01-16T19:27
общество
евгений брюн
госдума рф
султан хамзаев
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru.По его словам, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя."Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", — подчеркнул депутат. Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно "с точки зрения обороноспособности и выживания нации".Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что делать в случае алкогольного отравления. По его словам, категорически не стоит "восстанавливаться" новой дозой спиртного.В такой ситуации лучше всего поможет употребление кефира, некрепкого и несладкого чая, капустного рассола и легких белковых бульонов. Кроме этого, можно принять аптечные препараты янтарной кислоты.
https://ria.ru/20220113/nesovmestimost-1767583878.html
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РИА Новости
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общество, евгений брюн, госдума рф, султан хамзаев, россия
13:09 16.01.2022 (обновлено: 19:27 16.01.2022)
В России предложили запретить продажу алкоголя в выходные
Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в магазинах в выходные дни
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости
.
В России
необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные дни, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев
в беседе с Ura.ru
.
По его словам, такие меры необходимы для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя.
"Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", — подчеркнул депутат. Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно "с точки зрения обороноспособности и выживания нации".
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн
рассказал, что делать в случае алкогольного отравления. По его словам, категорически не стоит "восстанавливаться" новой дозой спиртного.
В такой ситуации лучше всего поможет употребление кефира, некрепкого и несладкого чая, капустного рассола и легких белковых бульонов. Кроме этого, можно принять аптечные препараты янтарной кислоты.