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Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией
Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией - РИА Новости, 16.01.2022
Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией
Нынешняя администрация США не справляется и доводит ситуацию до замечаний со стороны России о возможности присутствия военных в Латинской Америке, заявил бывший РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T06:40
2022-01-16T06:40
в мире
сша
венесуэла
куба
дональд трамп
латинская америка
россия
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Нынешняя администрация США не справляется и доводит ситуацию до замечаний со стороны России о возможности присутствия военных в Латинской Америке, заявил бывший президент США Дональд Трамп."Теперь он (президент России Владимир Путин - ред.) угрожает отправиться на Кубу и в Венесуэлу, это недостаток уважения. У нас никогда не было такой проблемы", - заявил Трамп на митинге сторонников в Аризоне.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
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в мире, сша, венесуэла, куба, дональд трамп, латинская америка, россия
06:40 16.01.2022
 
Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией

Экс-президент США Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией

© AP Photo / Andrew HarnikЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Экс-президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Нынешняя администрация США не справляется и доводит ситуацию до замечаний со стороны России о возможности присутствия военных в Латинской Америке, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
"Теперь он (президент России Владимир Путин - ред.) угрожает отправиться на Кубу и в Венесуэлу, это недостаток уважения. У нас никогда не было такой проблемы", - заявил Трамп на митинге сторонников в Аризоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
06:28
Трамп заявил, что ложь американских чиновников о России мешала его работе
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.
 
В миреСШАВенесуэлаКубаДональд ТрампЛатинская АмерикаРоссия
 
 
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