https://ria.ru/20220116/administratsiya-1768051865.html

Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией

Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией - РИА Новости, 16.01.2022

Трамп упрекнул администрацию Байдена за ухудшение отношений с Россией

Нынешняя администрация США не справляется и доводит ситуацию до замечаний со стороны России о возможности присутствия военных в Латинской Америке, заявил бывший РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:40

2022-01-16T06:40

2022-01-16T06:40

в мире

сша

венесуэла

куба

дональд трамп

латинская америка

россия

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Нынешняя администрация США не справляется и доводит ситуацию до замечаний со стороны России о возможности присутствия военных в Латинской Америке, заявил бывший президент США Дональд Трамп."Теперь он (президент России Владимир Путин - ред.) угрожает отправиться на Кубу и в Венесуэлу, это недостаток уважения. У нас никогда не было такой проблемы", - заявил Трамп на митинге сторонников в Аризоне.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.

https://ria.ru/20220116/lozh-1768051724.html

сша

венесуэла

куба

латинская америка

россия

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в мире, сша, венесуэла, куба, дональд трамп, латинская америка, россия