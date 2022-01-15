https://ria.ru/20220115/zvonki-1767945894.html
Как уменьшить число звонков от мошенников
Эксперт рассказал, как уменьшить число звонков от мошенников - РИА Новости, 15.01.2022
Как уменьшить число звонков от мошенников
Кому-то из россиян мошенники звонят чаще, а кому-то – реже. Почему так происходит и как не привлекать внимания злоумышленников, объяснил в интервью радио... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T04:09
2022-01-15T04:09
2022-01-15T04:09
общество
технологии
мошенничество
виталий вехов
мошенники
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кому-то из россиян мошенники звонят чаще, а кому-то – реже. Почему так происходит и как не привлекать внимания злоумышленников, объяснил в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.В первую очередь мошенники и поставщики рекламных услуг беспокоят тех людей, чьи телефонные номера оказались в плохо защищенных или открытых базах данных, считает он.Поэтому не стоит без крайней необходимости делиться своей настоящей персональной информацией с сотрудниками различных компаний, продолжил он. Например, при оформлении дисконтных карт в супермаркетах."В таких случаях лучше вводить ненастоящие данные о себе и своем дне рождения. А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе", – сказал эксперт.Не следует также публиковать свои данные в социальных сетях, даже в закрытых группах, добавил он. Кроме того, следует защищать от злоумышленников логины и пароли, позволяющие входить в ваши личные кабинеты или аккаунты на различных интернет-ресурсах."Если вы работаете в браузере, то при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль. Либо при входе не ставить галочку "запомнить" и не сохранять ни логин, ни пароль. Также стоит очищать журнал браузера. Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников", – отметил Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.Полезную информацию о том, как защитить данные своей банковской или сим-карты, можно почерпнуть из договоров к этим продуктам, заключил эксперт.
https://ria.ru/20220111/moshenniki-1767257662.html
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общество, технологии, мошенничество, виталий вехов, мошенники
Эксперт рассказал, как уменьшить число звонков от мошенников
Эксперт Вехов призвал не делиться личными данными, чтобы избавиться от звонков мошенников
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Кому-то из россиян мошенники звонят чаще, а кому-то – реже. Почему так происходит и как не привлекать внимания злоумышленников, объяснил в интервью радио Sputnik
профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов
.
В первую очередь мошенники и поставщики рекламных услуг беспокоят тех людей, чьи телефонные номера оказались в плохо защищенных или открытых базах данных, считает он.
"Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными", – уверен Вехов.
Поэтому не стоит без крайней необходимости делиться своей настоящей персональной информацией с сотрудниками различных компаний, продолжил он. Например, при оформлении дисконтных карт в супермаркетах.
"В таких случаях лучше вводить ненастоящие данные о себе и своем дне рождения. А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе", – сказал эксперт.
Не следует также публиковать свои данные в социальных сетях, даже в закрытых группах, добавил он. Кроме того, следует защищать от злоумышленников логины и пароли, позволяющие входить в ваши личные кабинеты или аккаунты на различных интернет-ресурсах.
"Если вы работаете в браузере, то при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль. Либо при входе не ставить галочку "запомнить" и не сохранять ни логин, ни пароль. Также стоит очищать журнал браузера. Да, это неудобно, но зато это в какой-то степени спасает вас от мошенников", – отметил Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.
Полезную информацию о том, как защитить данные своей банковской или сим-карты, можно почерпнуть из договоров к этим продуктам, заключил эксперт.