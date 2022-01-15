Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/zakonoproekt-1768005225.html
В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах
В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах - РИА Новости, 15.01.2022
В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах
Поручения президента РФ Владимира Путина доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах легко реализовать, часть важных поправок ранее уже была... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:01
2022-01-15T17:01
общество
вячеслав володин
госдума рф
лдпр
совет федерации рф
ярослав нилов
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759636035_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef71df3707cda0965f34a7b0e11bb33.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах легко реализовать, часть важных поправок ранее уже была подготовлена, заявил РИА Новости замглавы профильного комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан."Все поручения, которые дал президент - все эти поручения можно без проблем реализовать в тексте законопроекта, который рассматривался в первом чтении и был принят. Никаких сложностей совершенно нет", - подчеркнул Леонов.Как отметил политик, срок внесения поправок не регламентируется, поэтому их можно внести "хоть завтра"."Поэтому здесь нужно решение Совета Думы, кроме него ничего не нужно - все технически можно сделать", - добавил он.Парламентарий подтвердил, что ЛДПР уже внесла часть поправок к законопроекту, которые ранее анонсировала. В частности, как он уточнил, некоторые из них касаются возможности получения ковид-сертификата по наличию антител.Как ранее сообщал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, подготовленными поправками предлагалась установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также регламентировать сроки готовности результатов. Другая поправка касалась установления срока действия закона до 1 июня 2022 года без возможности продления.Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест будет снят рассмотрения, Совет Думы в понедельник, 17 января, обсудит это решение.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://ria.ru/20220114/zakon-1767815052.html
https://ria.ru/20220114/zakonoproekt-1767787059.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759636035_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_d2cbd552300514d2426b056fa7aa4c42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, ярослав нилов, россия, коронавирус в россии, qr-код, сергей леонов
17:01 15.01.2022
 
В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах

Депутат Леонов: поручения президента по законопроекту о QR-кодах легко реализуемы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
Посетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах легко реализовать, часть важных поправок ранее уже была подготовлена, заявил РИА Новости замглавы профильного комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан.
"Все поручения, которые дал президент - все эти поручения можно без проблем реализовать в тексте законопроекта, который рассматривался в первом чтении и был принят. Никаких сложностей совершенно нет", - подчеркнул Леонов.
Как отметил политик, срок внесения поправок не регламентируется, поэтому их можно внести "хоть завтра".
"Поэтому здесь нужно решение Совета Думы, кроме него ничего не нужно - все технически можно сделать", - добавил он.
Смартфон с QR-кодом - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 12:16Распространение коронавируса
В "Единой России" пообещали не спешить с принятием законопроекта о QR-кодах
Парламентарий подтвердил, что ЛДПР уже внесла часть поправок к законопроекту, которые ранее анонсировала. В частности, как он уточнил, некоторые из них касаются возможности получения ковид-сертификата по наличию антител.
Как ранее сообщал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, подготовленными поправками предлагалась установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также регламентировать сроки готовности результатов. Другая поправка касалась установления срока действия закона до 1 июня 2022 года без возможности продления.
Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест будет снят рассмотрения, Совет Думы в понедельник, 17 января, обсудит это решение.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 10:12Распространение коронавируса
Законопроект о QR-кодах необходимо детально обсудить, заявил Клишас
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября 2021, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФЛДПРСовет Федерации РФЯрослав НиловРоссияКоронавирус в РоссииQR-кодСергей Леонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03На Украине ввели новую языковую норму
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
Лента новостейМолния
На Украине ввели новую языковую нормуУкраинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели многотысячный митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах Сочи