https://ria.ru/20220115/zakonoproekt-1768005225.html

В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах

В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах - РИА Новости, 15.01.2022

В Госдуме рассказали о работе над поправками к проекту о QR-кодах

Поручения президента РФ Владимира Путина доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах легко реализовать, часть важных поправок ранее уже была... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:01

2022-01-15T17:01

2022-01-15T17:01

общество

вячеслав володин

госдума рф

лдпр

совет федерации рф

ярослав нилов

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поручения президента РФ Владимира Путина доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах легко реализовать, часть важных поправок ранее уже была подготовлена, заявил РИА Новости замглавы профильного комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).Ранее на сайте Кремля сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан."Все поручения, которые дал президент - все эти поручения можно без проблем реализовать в тексте законопроекта, который рассматривался в первом чтении и был принят. Никаких сложностей совершенно нет", - подчеркнул Леонов.Как отметил политик, срок внесения поправок не регламентируется, поэтому их можно внести "хоть завтра"."Поэтому здесь нужно решение Совета Думы, кроме него ничего не нужно - все технически можно сделать", - добавил он.Парламентарий подтвердил, что ЛДПР уже внесла часть поправок к законопроекту, которые ранее анонсировала. В частности, как он уточнил, некоторые из них касаются возможности получения ковид-сертификата по наличию антител.Как ранее сообщал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов, подготовленными поправками предлагалась установить предельную стоимость ПЦР-тестов и анализов на наличие антител, а также регламентировать сроки готовности результатов. Другая поправка касалась установления срока действия закона до 1 июня 2022 года без возможности продления.Ранее в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест будет снят рассмотрения, Совет Думы в понедельник, 17 января, обсудит это решение.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220114/zakon-1767815052.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, лдпр, совет федерации рф, ярослав нилов, россия, коронавирус в россии, qr-код, сергей леонов