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Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии - РИА Новости, 15.01.2022

Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:59

2022-01-15T12:59

2022-01-15T13:54

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщила пресс-служба Кремля."Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <...>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", — говорится в перечне поручения.Соответствующий доклад исполнители должны подготовить до 30 января.Ответственными за исполнение поручений указаны премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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общество, владимир путин, россия