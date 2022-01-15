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Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии - РИА Новости, 15.01.2022
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии
Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:59
2022-01-15T13:54
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщила пресс-служба Кремля."Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 &lt;...&gt;, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", — говорится в перечне поручения.Соответствующий доклад исполнители должны подготовить до 30 января.Ответственными за исполнение поручений указаны премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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общество, владимир путин, россия
12:59 15.01.2022 (обновлено: 13:54 15.01.2022)
 
Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Президент Путин поручил доработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщила пресс-служба Кремля.
"Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <...>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона", — говорится в перечне поручения.
Соответствующий доклад исполнители должны подготовить до 30 января.
Ответственными за исполнение поручений указаны премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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