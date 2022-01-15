https://ria.ru/20220115/zagryaznenie-1767979029.html

Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ

Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ - РИА Новости, 15.01.2022

Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля создать рабочую группу для решения вопросов по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T13:08

2022-01-15T13:08

2022-01-15T13:34

общество

экология

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля создать рабочую группу для решения вопросов по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, сообщается на сайте Кремля."Сформировать рабочую группу по рассмотрению вопросов о применении гигиенических нормативов в части, касающейся среднегодовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, и подготовить рекомендации по результатам рассмотрения этих вопросов", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля. Ответственные за исполнение поручения - глава Роспотребнадзора Анна Попова.

https://ria.ru/20211214/ekologiya-1763712124.html

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общество, экология, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова