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Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ
Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ - РИА Новости, 15.01.2022
Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля создать рабочую группу для решения вопросов по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:08
2022-01-15T13:34
общество
экология
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля создать рабочую группу для решения вопросов по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, сообщается на сайте Кремля."Сформировать рабочую группу по рассмотрению вопросов о применении гигиенических нормативов в части, касающейся среднегодовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, и подготовить рекомендации по результатам рассмотрения этих вопросов", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля. Ответственные за исполнение поручения - глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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общество, экология, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
13:08 15.01.2022 (обновлено: 13:34 15.01.2022)
 
Путин поручил создать группу по теме ПДК загрязняющих веществ

Президент Путин поручил создать рабочую группу по теме ПДК загрязняющих веществ в воздухе

© РИА Новости / Зорикто Догбаев / Перейти в фотобанкДым из труб ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Дым из труб ТЭЦ-1 в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Зорикто Догбаев
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Дым из труб ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля создать рабочую группу для решения вопросов по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе, сообщается на сайте Кремля.
"Сформировать рабочую группу по рассмотрению вопросов о применении гигиенических нормативов в части, касающейся среднегодовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, и подготовить рекомендации по результатам рассмотрения этих вопросов", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля. Ответственные за исполнение поручения - глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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ОбществоЭкологияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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