На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза
© AP Photo / Jean Marc Hervé AbélardПодозреваемые, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза
© AP Photo / Jean Marc Hervé Abélard
Подозреваемые, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полиция Ямайки в субботу задержала одного из трех главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года, сообщает газета Jamaica Observer.
По данным газеты, подозреваемый в убийстве бывший сенатор от оппозиции в Гаити Джон Жоэль Жозеф был найден с женой и двумя детьми в маленьком поселке на Ямайке, где они проживали под чужими именами. Предположительно, семья прибыла на остров на лодке в декабре 2021 года.
Ранее СМИ сообщали, что доминиканская полиция задержала одного из ключевых подозреваемых в убийстве Моиза бизнесмена Родольфа Жаара. Отмечается, что задержание провели после того, как другой задержанный по этому делу, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, находившийся в первой команде наемников, ворвавшейся в дом Моиза в июле, выступил с заявлениями против Жаара.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.
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