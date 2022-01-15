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На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити

На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити - РИА Новости, 15.01.2022

На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити

Полиция Ямайки в субботу задержала одного из трех главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года, сообщает газета Jamaica... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T22:28

2022-01-15T22:28

2022-01-15T22:28

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полиция Ямайки в субботу задержала одного из трех главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года, сообщает газета Jamaica Observer.По данным газеты, подозреваемый в убийстве бывший сенатор от оппозиции в Гаити Джон Жоэль Жозеф был найден с женой и двумя детьми в маленьком поселке на Ямайке, где они проживали под чужими именами. Предположительно, семья прибыла на остров на лодке в декабре 2021 года.Ранее СМИ сообщали, что доминиканская полиция задержала одного из ключевых подозреваемых в убийстве Моиза бизнесмена Родольфа Жаара. Отмечается, что задержание провели после того, как другой задержанный по этому делу, гражданин Колумбии Марио Антонио Паласиос, находившийся в первой команде наемников, ворвавшейся в дом Моиза в июле, выступил с заявлениями против Жаара.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Его супруга также была ранена и проходила лечение в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона.

https://ria.ru/20220102/gaiti-1766446573.html

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в мире, сша, майами, ямайка, жовенель моиз