https://ria.ru/20220115/yakutiya-1767965134.html
Депутаты из Якутии призвали учесть особенности региона в законе о животных
Депутаты из Якутии призвали учесть особенности региона в законе о животных - РИА Новости, 15.01.2022
Депутаты из Якутии призвали учесть особенности региона в законе о животных
Якутские депутаты после гибели женщины из-за нападения собак предложили внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, которые бы учитывали... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:59
2022-01-15T10:59
2022-01-15T10:59
общество
якутск
северо-восточный федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК,15 янв – РИА Новости. Якутские депутаты после гибели женщины из-за нападения собак предложили внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, которые бы учитывали особенности региона, обязывали бы регистрировать домашних питомцев, речь также о вынужденной медикаментозной эвтаназии агрессивных собак, сообщил РИА Новости председатель Гордумы Якутска Альберт Семенов.Основные положения закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлены на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск собак в прежнюю среду обитания.По словам Семенова, депутаты Гордумы с коллегами из регионального госсобрания выявили несоответствия действующего федерального закона особенностям Якутии, в документе не учитываются обширные территории и суровые зимы в республике."Считаем, что необходимо учитывать все факторы... В данное время звучит много предложений… внести в закон норму о вынужденной медикаментозной эвтаназии агрессивных собак…, исключение из закона пункта о необходимости возврата собак в прежнюю среду обитания…, об обязательной регистрации и маркировании всех домашних животных для последующего электронного учета и оперативного определения собственника… Также поступило много других предложений для внесения изменений в этот закон", - отметил председатель.По словам спикера, зимой в Якутии очень тяжелые условия, из-за чего стаи собак становятся агрессивнее. "Одна собака – это друг человека, но стая безнадзорных собак – это уже угроза для общества, мы должны это понимать. То есть нужно в законе пересмотреть классификацию безнадзорных животных. Для собак город однозначно не должен являться естественной средой обитания. И тут обратная сторона медали – пожизненное содержание этих собак в приютах, а это огромные бюджетные расходы", - добавил он.Более 30 миллионов рублей в 2022 году потратят из бюджета Якутска на борьбу с безнадзорными животными после гибели женщины, на которую напала стая собак.Глава Якутска 29 декабря ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности в городе. Причиной стало то, что на территории ипподрома стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности. Также после трагического случая мэрия сформировала оперативный штаб по отлову собак. После введения режима повышенной готовности бригады на улицах города отловили 366 безнадзорных собак.
https://ria.ru/20211230/yakutiya-1766130415.html
https://ria.ru/20200313/1568530022.html
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общество, якутск, северо-восточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Депутаты из Якутии призвали учесть особенности региона в законе о животных
Якутские депутаты считают, что закон о животных должен учесть особенности региона
ЯКУТСК,15 янв – РИА Новости. Якутские депутаты после гибели женщины из-за нападения собак предложили внести изменения в закон об ответственном обращении с животными, которые бы учитывали особенности региона, обязывали бы регистрировать домашних питомцев, речь также о вынужденной медикаментозной эвтаназии агрессивных собак, сообщил РИА Новости председатель Гордумы Якутска Альберт Семенов.
Основные положения закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлены на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск собак в прежнюю среду обитания.
По словам Семенова, депутаты Гордумы с коллегами из регионального госсобрания выявили несоответствия действующего федерального закона особенностям Якутии, в документе не учитываются обширные территории и суровые зимы в республике.
"Считаем, что необходимо учитывать все факторы... В данное время звучит много предложений… внести в закон норму о вынужденной медикаментозной эвтаназии агрессивных собак…, исключение из закона пункта о необходимости возврата собак в прежнюю среду обитания…, об обязательной регистрации и маркировании всех домашних животных для последующего электронного учета и оперативного определения собственника… Также поступило много других предложений для внесения изменений в этот закон", - отметил председатель.
По словам спикера, зимой в Якутии очень тяжелые условия, из-за чего стаи собак становятся агрессивнее. "Одна собака – это друг человека, но стая безнадзорных собак – это уже угроза для общества, мы должны это понимать. То есть нужно в законе пересмотреть классификацию безнадзорных животных. Для собак город однозначно не должен являться естественной средой обитания. И тут обратная сторона медали – пожизненное содержание этих собак в приютах, а это огромные бюджетные расходы", - добавил он.
Более 30 миллионов рублей в 2022 году потратят из бюджета Якутска
на борьбу с безнадзорными животными после гибели женщины, на которую напала стая собак.
Глава Якутска 29 декабря ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности в городе. Причиной стало то, что на территории ипподрома стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ
Сардану Слепцову, она скончалась. СК
завел уголовные дела о халатности. Также после трагического случая мэрия сформировала оперативный штаб по отлову собак. После введения режима повышенной готовности бригады на улицах города отловили 366 безнадзорных собак.