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Мир находится на грани ужасной войны великих держав
Две мировые державы скоро столкнутся в ужасной войне, пишет The Economist - РИА Новости, 16.01.2022
Мир находится на грани ужасной войны великих держав
Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале The Economist. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-15T20:55
2022-01-16T00:07
в мире
сша
джордж буш (младший)
колин пауэлл
ввс сша
южно-китайское море
народно-освободительная армия китая
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале The Economist.Британское издание напомнило об инциденте, случившемся в апреле 2001 года. Тогда американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа.После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, говорится в статье.Опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, пишет автор. Два десятилетия спустя более пристрастный конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, предположил колумнист.По его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно "хлестких" онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель. Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" во время сближения истребителей, пояснил специалист.С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.
https://ria.ru/20211226/voyna-1765571507.html
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сша
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в мире, сша, джордж буш (младший), колин пауэлл, ввс сша, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая
20:55 15.01.2022 (обновлено: 00:07 16.01.2022)
 
Две мировые державы скоро столкнутся в ужасной войне, пишет The Economist

The Economist: США и Китай оказались в одном шаге от военной катастрофы

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США
Артиллеристы армии США - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале The Economist.
Британское издание напомнило об инциденте, случившемся в апреле 2001 года. Тогда американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа.
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После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, говорится в статье.
Опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, пишет автор. Два десятилетия спустя более пристрастный конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, предположил колумнист.
По его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно "хлестких" онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель.
Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" во время сближения истребителей, пояснил специалист.
С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.
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Человечеству предрекли две ужасные мировые войны
 
В миреСШАДжордж Буш (младший)Колин ПауэллВВС СШАЮжно-Китайское мореНародно-освободительная армия Китая
 
 
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