https://ria.ru/20220115/voyna-1768027296.html

Мир находится на грани ужасной войны великих держав

Две мировые державы скоро столкнутся в ужасной войне, пишет The Economist - РИА Новости, 16.01.2022

Мир находится на грани ужасной войны великих держав

Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале The Economist. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-15T20:55

2022-01-15T20:55

2022-01-16T00:07

в мире

сша

джордж буш (младший)

колин пауэлл

ввс сша

южно-китайское море

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале The Economist.Британское издание напомнило об инциденте, случившемся в апреле 2001 года. Тогда американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа.После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, говорится в статье.Опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, пишет автор. Два десятилетия спустя более пристрастный конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, предположил колумнист.По его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно "хлестких" онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель. Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" во время сближения истребителей, пояснил специалист.С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.

https://ria.ru/20211226/voyna-1765571507.html

https://ria.ru/20211010/voyny-1753915218.html

сша

южно-китайское море

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в мире, сша, джордж буш (младший), колин пауэлл, ввс сша, южно-китайское море, народно-освободительная армия китая