https://ria.ru/20220115/vitamin-1767966980.html
Что нужно есть ради вечной молодости?
Названы продукты, помогающие продлить молодость - РИА Новости, 15.01.2022
Что нужно есть ради вечной молодости?
Сохранение молодости кожи и волос, а также в целом обмена веществ сильно зависит от витаминов группы B, особенно B2. Об этом "Пятому каналу" рассказала... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:12
2022-01-15T11:12
2022-01-15T16:33
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сохранение молодости кожи и волос, а также в целом обмена веществ сильно зависит от витаминов группы B, особенно B2. Об этом "Пятому каналу" рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.Медик напомнила, что с возрастом организм человека не так легко усваивает все необходимые компоненты и это приводит к самым разным проблемам со здоровьем."Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают", — объяснил Тюльпина.По мнению специалиста, дефицит витамина B2 часто развивается из-за серьезной физической нагрузки, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Однако определить, нуждается ли человек в витамине B2, можно только при помощи анализа.Врач заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах: им богаты молоко и молочные продукты, яйца, печень и почки, а также грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 — в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно."Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах", — заметила Тюльпина. Рибофламин очень быстро разрушается на свету, что затрудняет его получение из обычных продуктов, добавила она.Врач порекомендовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 принимать монопрепараты, которые помогут сохранить здоровье и продлить молодость.
https://ria.ru/20200309/1568330291.html
https://rsport.ria.ru/20211116/vitaminy-1759204809.html
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общество, здоровье - общество, здоровье
11:12 15.01.2022 (обновлено: 16:33 15.01.2022)
Названы продукты, помогающие продлить молодость
Гастроэнтеролог Тюльпина рассказала, как витамин B2 сохраняет молодость и здоровье кожи
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Сохранение молодости кожи и волос, а также в целом обмена веществ сильно зависит от витаминов группы B, особенно B2. Об этом "Пятому каналу
" рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.
Медик напомнила, что с возрастом организм человека не так легко усваивает все необходимые компоненты и это приводит к самым разным проблемам со здоровьем.
"Все биохимические процессы в нашем организме протекают с участием витаминов группы B, в том числе витамина B2, или рибофламина. При этом главная роль витамина B2 — активация других витаминов группы B: B6, B9 (фолиевой кислоты) и витамина B12, без него они не сработают", — объяснил Тюльпина.
По мнению специалиста, дефицит витамина B2 часто развивается из-за серьезной физической нагрузки, анемии и болезнях желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы. Однако определить, нуждается ли человек в витамине B2, можно только при помощи анализа.
Врач заявила, что витамин B2 содержится как в растительных, так и животных продуктах: им богаты молоко и молочные продукты, яйца, печень и почки, а также грибы и орехи. Рекордная концентрация витамина B2 — в кедровых орехах. Однако даже ее может быть недостаточно.
"Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах", — заметила Тюльпина. Рибофламин очень быстро разрушается на свету, что затрудняет его получение из обычных продуктов, добавила она.
Врач порекомендовала в случае установленного медиками дефицита витамина B2 принимать монопрепараты, которые помогут сохранить здоровье и продлить молодость.