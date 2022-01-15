https://ria.ru/20220115/veter-1767967295.html

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.01.2022

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:15

2022-01-15T11:15

2022-01-15T11:15

общество

москва

городское хозяйство москвы

погода

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в Москве минус 4-2, местами небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями."До конца суток возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220115/pogoda-1767959811.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, погода