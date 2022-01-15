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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра - РИА Новости, 15.01.2022
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра
Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:15
2022-01-15T11:15
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городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в субботу в Москве минус 4-2, местами небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями."До конца суток возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, погода
11:15 15.01.2022
 
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

Москвичей призвали не укрываться и не парковаться под деревьями из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" убирают снег на Никольской улице в Москве
Сотрудники ГБУ Автомобильные дороги убирают снег на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги" убирают снег на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москвичей призвали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили из-за сильного ветра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в субботу в Москве минус 4-2, местами небольшой снег. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.
"До конца суток возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Женщина на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
10:02
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ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыПогода
 
 
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