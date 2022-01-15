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https://ria.ru/20220115/velikobritaniya-1767977745.html
Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством"
Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством" - РИА Новости, 15.01.2022
Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством"
Британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, что он больше не будет называться "Его... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:52
2022-01-15T12:52
в мире
елизавета ii
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, что он больше не будет называться&nbsp; "Его королевское высочество", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и эксперты часто называли любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.По данным издания, герцог Йоркский в четверг ехал на встречу с королевой в Виндзорском замке "с каменным лицом". Там 95-летняя Елизавета II сообщила ему о лишении военных званий и королевского патронажа. Во время частной аудиенции монарх заявила принцу, что он больше не сможет "официально" называться "Его королевским высочеством".Несмотря на это, королева и принц по-прежнему, предположительно, остаются близки. Однако, по сообщению источника, "королева не проявляла признаков печали или смятения, вообще ничего эмоционального не было". "Все произошло так резко", - добавил он.Кроме того, источники предположили, что британская королева, по некоторым данным, финансировала защиту принца в суде из своих личных средств, может и дальше продолжать это делать. Предположительно, принц Эндрю получает от королевы в год около 323 тысяч долларов.Заявление Букингемского дворца последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.Как сообщил New York Post близкий к принцу источник, "герцог продолжит защищаться в суде от заявлений" стороны обвинения. По его словам, все это дело скорее "марафон, а не спринт", и промежуточным решением суда окружение принца не удивлено.
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в мире, елизавета ii
12:52 15.01.2022
 
Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством"

Королева Британии лично сказала принцу Эндрю, что он больше не будет "высочеством"

© AP Photo / Sakchai LalitЭндрю, герцог Йоркский
Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Sakchai Lalit
Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, что он больше не будет называться  "Его королевское высочество", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и эксперты часто называли любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.
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По данным издания, герцог Йоркский в четверг ехал на встречу с королевой в Виндзорском замке "с каменным лицом". Там 95-летняя Елизавета II сообщила ему о лишении военных званий и королевского патронажа. Во время частной аудиенции монарх заявила принцу, что он больше не сможет "официально" называться "Его королевским высочеством".
Несмотря на это, королева и принц по-прежнему, предположительно, остаются близки. Однако, по сообщению источника, "королева не проявляла признаков печали или смятения, вообще ничего эмоционального не было". "Все произошло так резко", - добавил он.
Кроме того, источники предположили, что британская королева, по некоторым данным, финансировала защиту принца в суде из своих личных средств, может и дальше продолжать это делать. Предположительно, принц Эндрю получает от королевы в год около 323 тысяч долларов.
Заявление Букингемского дворца последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
Как сообщил New York Post близкий к принцу источник, "герцог продолжит защищаться в суде от заявлений" стороны обвинения. По его словам, все это дело скорее "марафон, а не спринт", и промежуточным решением суда окружение принца не удивлено.
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