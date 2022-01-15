https://ria.ru/20220115/velikobritaniya-1767977745.html

Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством"

Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством" - РИА Новости, 15.01.2022

Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством"

Британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, что он больше не будет называться "Его... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:52

2022-01-15T12:52

2022-01-15T12:52

в мире

елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767746623_0:0:2613:1471_1920x0_80_0_0_6ac3a179fbabb936566d78092fd82ff5.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Британская королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, что он больше не будет называться "Его королевское высочество", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и эксперты часто называли любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.По данным издания, герцог Йоркский в четверг ехал на встречу с королевой в Виндзорском замке "с каменным лицом". Там 95-летняя Елизавета II сообщила ему о лишении военных званий и королевского патронажа. Во время частной аудиенции монарх заявила принцу, что он больше не сможет "официально" называться "Его королевским высочеством".Несмотря на это, королева и принц по-прежнему, предположительно, остаются близки. Однако, по сообщению источника, "королева не проявляла признаков печали или смятения, вообще ничего эмоционального не было". "Все произошло так резко", - добавил он.Кроме того, источники предположили, что британская королева, по некоторым данным, финансировала защиту принца в суде из своих личных средств, может и дальше продолжать это делать. Предположительно, принц Эндрю получает от королевы в год около 323 тысяч долларов.Заявление Букингемского дворца последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.Как сообщил New York Post близкий к принцу источник, "герцог продолжит защищаться в суде от заявлений" стороны обвинения. По его словам, все это дело скорее "марафон, а не спринт", и промежуточным решением суда окружение принца не удивлено.

https://ria.ru/20220114/velikobritaniya-1767784985.html

https://ria.ru/20220113/prints-1767745748.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, елизавета ii