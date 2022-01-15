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Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину
Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину - РИА Новости, 15.01.2022
Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину
Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках российского "вторжения" на Украину. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:46
2022-01-15T08:56
в мире
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках российского "вторжения" на Украину.Сотрудники дипмиссии в заявлении на ее странице в Facebook отметили, что американские власти "уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций", не приводя никаких доказательств.Дипломаты подчеркнули, что такая постановка вопроса "подтверждает непрекращающееся информационное давление" на Россию.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.Российские дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных проектов договоров и подчеркнули, что "Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем".В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране власти вводить не планируют.МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом напряженность в регионе нагнетают США и другие страны Североатлантического альянса, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220114/ukraina-1767817127.html
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в мире, украина, сша, россия
06:46 15.01.2022 (обновлено: 08:56 15.01.2022)
 
Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину

Посольство назвало заявления США о сроках "вторжения" России на Украину вбросом

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках российского "вторжения" на Украину.
Сотрудники дипмиссии в заявлении на ее странице в Facebook отметили, что американские власти "уже в деталях описывают сценарии подобных провокаций, называют даты эвентуального начала "операций", не приводя никаких доказательств.
Дипломаты подчеркнули, что такая постановка вопроса "подтверждает непрекращающееся информационное давление" на Россию.

"Причем повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", — указали авторы поста.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки, не представив каких-либо доказательств, заявила, что США определили сроки "вторжения" России на Украину, вероятно, по "сфабрикованному поводу". Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.
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В конце декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, военное положение в стране власти вводить не планируют.
МИД России уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к российско-украинской границе, которые Запад, как отмечают в ведомстве, использует как повод для санкционных ультиматумов.
Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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