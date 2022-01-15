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В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок

В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок - РИА Новости, 15.01.2022

В Москве заметили краснокнижных уток-мандаринок

Краснокнижные утки-мандаринки были замечены на территории природно-исторического парка "Останкино" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:48

2022-01-15T12:48

2022-01-15T12:48

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Краснокнижные утки-мандаринки были замечены на территории природно-исторического парка "Останкино" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы."На территории природно-исторического парка "Останкино" заметили уток-мандаринок. Эти птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Всего в мире насчитывается около 25 тысяч пар уток-мандаринок, 15 тысяч из которых обитает в нашей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти птицы с ярким оперением — редкие гости Москвы. Утки-мандаринки живут в бассейне реки Амур, преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях."Мандаринки уже прилетали в Москву: специалисты Мосприроды видели их в августе прошлого года в парке усадьбы Архангельское-Тюриково, а в январе 2020 года птиц заметили на Нижнем Кузьминском пруду", - подчеркивается в сообщении.Добавляется, что утка-мандаринка размером вдвое меньше утки-кряквы. Название редкой птицы связано с нарядами китайских вельмож — мандаринов, которые носили яркие одежды, чтобы выделяться в обществе.Сообщается, что селезень мандаринки окрашен ярко: на голове у него медно-красный с зелеными и белыми вкраплениями хохолок, на щеках — рыжий "воротник", на крыльях — каштаново-рыжие перья, клюв красноватый. Самки окрашены скромнее: они дымчато-серые, вокруг клюва и глаз — светлые кольца, на боках и груди — овальные пятнышки, клюв светлый.

https://ria.ru/20211225/ptitsy-1765844636.html

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москва, мосприрода, россия