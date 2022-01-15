https://ria.ru/20220115/uragan-1767957927.html
МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму
МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму - РИА Новости, 15.01.2022
МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в субботу, утром ожидается ветер ураганной силы, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:17
2022-01-15T09:17
2022-01-15T09:17
общество
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в субботу, утром ожидается ветер ураганной силы, сообщила пресс-служба регионального МЧС."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 15 января в Крыму ожидается ураганный ветер до 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что северо-западный ветер до 30-35 метров в секунду в основном возможен в горных районах полуострова. Кроме того, синоптики предупредили о сильной изморози.В ближайшие двое-трое суток в Крыму возможны снег, туман, гололед, гололедица. Температура воздуха днем от минус 6 градусов до плюс 5 на южном берегу Крыма.
https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html
https://ria.ru/20220110/krym-1767165328.html
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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму
В МЧС сообщили, что в Крыму ожидается ураганный ветер до 30-35 метров в секунду