https://ria.ru/20220115/uragan-1767957927.html

МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму

МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму - РИА Новости, 15.01.2022

МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в субботу, утром ожидается ветер ураганной силы, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:17

2022-01-15T09:17

2022-01-15T09:17

общество

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в субботу, утром ожидается ветер ураганной силы, сообщила пресс-служба регионального МЧС."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 15 января в Крыму ожидается ураганный ветер до 30-35 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что северо-западный ветер до 30-35 метров в секунду в основном возможен в горных районах полуострова. Кроме того, синоптики предупредили о сильной изморози.В ближайшие двое-трое суток в Крыму возможны снег, туман, гололед, гололедица. Температура воздуха днем от минус 6 градусов до плюс 5 на южном берегу Крыма.

https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html

https://ria.ru/20220110/krym-1767165328.html

республика крым

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общество, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)