https://ria.ru/20220115/ukraina-1768032549.html

Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину - РИА Новости, 15.01.2022

Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

У России нет намерений нападать на Украину, считает бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T22:32

2022-01-15T22:32

2022-01-15T23:10

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КИЕВ, 15 янв — РИА Новости. У России нет намерений нападать на Украину, считает бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк"Сегодня таких намерений у России нет <…> вести полномасштабную войну против Украины", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24". Тем не менее, добавил Вовк, гипотетически "возможно все".Он также заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас "невозможна".Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сказал, что Россия "готовится к нападению" на Украину.Западные страны и Украина периодически пытаются обвинить Москву в "стягивании" войск к украинской границе. МИД России уже не раз опровергал эти сообщения, называя их "очередным вымыслом Киева". Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом Киев сосредоточил на востоке страны половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Кроме того. США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. В Минобороны полагают, что Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение украинской территории. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767999493.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, россия