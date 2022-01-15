https://ria.ru/20220115/ukraina-1767999493.html

Киев потребовал выдать противников Украины в НАТО

В Киеве потребовали назвать противников вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 15.01.2022

Киев потребовал выдать противников Украины в НАТО

Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента республики... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T16:05

2022-01-15T16:05

2022-01-15T16:05

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андрей ермак

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента республики Андрей Ермак"Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию", — сказал чиновник.Ермак отметил, что решение о принятии страны в военно-политический блок должно быть единогласным, и признал, что не знает, когда это произойдет."Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать", — продолжил он.Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса "непростыми вопросами" от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220114/ukraina-1767912655.html

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в мире, украина, нато, андрей ермак