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https://ria.ru/20220115/ukraina-1767999493.html
Киев потребовал выдать противников Украины в НАТО
В Киеве потребовали назвать противников вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 15.01.2022
Киев потребовал выдать противников Украины в НАТО
Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента республики... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T16:05
2022-01-15T16:05
в мире
украина
нато
андрей ермак
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента республики Андрей Ермак"Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию", — сказал чиновник.Ермак отметил, что решение о принятии страны в военно-политический блок должно быть единогласным, и признал, что не знает, когда это произойдет."Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать", — продолжил он.Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса "непростыми вопросами" от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220114/ukraina-1767912655.html
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в мире, украина, нато, андрей ермак
16:05 15.01.2022
 
В Киеве потребовали назвать противников вступления Украины в НАТО

Глава офиса Зеленского Ермак потребовал назвать противников вступления Украины в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Некоторые участники НАТО против вступления Украины в альянс, и в Киеве должны знать эти страны, заявил в интервью Le Figaro глава офиса президента республики Андрей Ермак
"Украина уже сделала свой выбор, мы пойдем по пути Североатлантического альянса, мы заслуживаем вступить в организацию", — сказал чиновник.
Ермак отметил, что решение о принятии страны в военно-политический блок должно быть единогласным, и признал, что не знает, когда это произойдет.
"Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать", — продолжил он.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 18:43
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Глава офиса президента пригрозил правительствам стран-участниц альянса "непростыми вопросами" от граждан и заявил, что членство Украины усилит организацию.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
06:46
Посольство России ответило на заявления США о сроках "вторжения" на Украину
 
В миреУкраинаНАТОАндрей Ермак
 
 
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