https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html

Экс-депутат Рады заявил, что США скоро передадут Украину России

Экс-депутат Рады заявил, что США скоро передадут Украину России - РИА Новости, 15.01.2022

Экс-депутат Рады заявил, что США скоро передадут Украину России

Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала "Наш" заявил, что Вашингтон уже договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T15:29

2022-01-15T15:29

2022-01-15T16:03

политика

украина

сша

нато

восточная европа

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала "Наш" заявил, что Вашингтон уже договорился с Москвой об уступках в Восточной Европе.Как считает экс-парламентарий, никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. По его мнению, американская пресса своими заявлениями о "войне" пытается выдавить инвесторов и посадить Украину на западные кредиты, чтобы напоследок убить ее экономику.В последнее время американские и европейские СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке "наступления" на Киев. В Кремле считают, что подобные обвинения нужны только как предлог для увеличения у российских границ сил Североатлантического альянса. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в странах бывшего СССР.Две державы провели 9 и 10 января консультации в Женеве по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва же отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220114/uzhas-1767893492.html

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политика, украина, сша, нато, восточная европа, россия