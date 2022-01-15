https://ria.ru/20220115/ugroza-1767956629.html

В двух районах Приморья выявили случаи неправильного хранения ядохимикатов

В двух районах Приморья выявили случаи неправильного хранения ядохимикатов - РИА Новости, 15.01.2022

В двух районах Приморья выявили случаи неправильного хранения ядохимикатов

Губернатор Приморья ввел режим повышенной готовности на территории Надеждинского района и Хорольского муниципального округа, связанной с ненадлежащим хранением... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:00

2022-01-15T09:00

2022-01-15T09:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Приморья ввел режим повышенной готовности на территории Надеждинского района и Хорольского муниципального округа, связанной с ненадлежащим хранением пестицидов и ядохимикатов на этих территориях.На сайте правительства Приморья опубликовано постановление губернатора "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС". Указано, что введение режима связано с ненадлежащим хранением пестицидов и ядохимикатов в двух районах и "наличием угрозы причинения вреда здоровью населения и окружающей среде"."Ввести режим повышенной готовности… Определить границы территории, на которой может возникнуть ЧС, в пределах территориальных границ Надеждинского района и Хорольского муниципального округа", - говорится в постановлении.В документе поручено предупредить угрозу возникновения ЧС. Ответственным назначен министр природных ресурсов и окружающей среды Приморья.Минувшей весной в ряде СМИ Красноярского края появилась информация, что на местном полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов с полигона у космодрома Восточный Амурской области. Начались проверки, позже оператор полигона сообщил об отказе от размещения там отходов. По данным властей Приморья, суд принял решение о сжигании пестицидов из Амурской области под Владивостоком, руководство региона заявило, что оно против такого решения и не допустит ущерба экологии. Экспертиза находящихся под Владивостоком отходов еще не завершена, сообщали власти.По данным краевых властей, в Приморье завезли около 300 тонн отходов, они находятся на двух площадках в Надеждинском и Хорольском районах. Ситуация вызвала общественный резонанс, местные жители записали коллективное обращение к властям с просьбой не допустить сжигания отходов. Руководство районов расторгает договоры аренды на участки, где сейчас находятся отходы. Суд приостановил деятельность ООО "Система" на земельном участке в Надеждинском районе. Власти сообщали, что в конце октября планируется начать вывоз отходов из Приморья. В середине ноября их еще не отправили, так как проверка продолжалась, уточняли в правительстве региона.В декабре владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Роман Стеблянских сообщал РИА Новости, что природоохранная прокуратура нашла множество нарушений при проверке обращения с пестицидами из Приамурья, компании по обезвреживанию отходов "Система" внесено представление.

https://ria.ru/20201009/kamchatka-1578938952.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край