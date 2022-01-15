https://ria.ru/20220115/tsunami-1768016060.html

Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ

Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2022

Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ

Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T18:55

2022-01-15T18:55

2022-01-15T19:02

в мире

япония

тонга

кагосима (префектура)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times.Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. По его данным, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане. Отмечалось, что волны высотой до одного метра могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, а в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение."Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы", - говорится в сообщении газеты.О высоте волн не сообщается.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.

https://ria.ru/20220115/kurily-1768012827.html

япония

тонга

кагосима (префектура)

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в мире, япония, тонга, кагосима (префектура)