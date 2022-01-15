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Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2022
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ
Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:55
2022-01-15T19:02
в мире
япония
тонга
кагосима (префектура)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times.Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. По его данным, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане. Отмечалось, что волны высотой до одного метра могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, а в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение."Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы", - говорится в сообщении газеты.О высоте волн не сообщается.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
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япония
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в мире, япония, тонга, кагосима (префектура)
18:55 15.01.2022 (обновлено: 19:02 15.01.2022)
 
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ

Japan Times: цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости
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Вид на остров Хоккайдо
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times.
Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. По его данным, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане. Отмечалось, что волны высотой до одного метра могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, а в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.
По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение.
"Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы", - говорится в сообщении газеты.
О высоте волн не сообщается.
Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
Спутниковый снимок извержения подводного вулкана в Тонге - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
18:34
На Курилах объявили угрозу цунами
 
В миреЯпонияТонгаКагосима (префектура)
 
 
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