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Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.01.2022
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ
Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:55
2022-01-15T18:55
2022-01-15T19:02
в мире
япония
тонга
кагосима (префектура)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Цунами, вызванное извержением вулкана в полинезийском государстве Тонга, обрушилось на побережье Японии, сообщает газета Japan Times.Ранее японское метеорологическое управление сообщило, что угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии. По его данным, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане. Отмечалось, что волны высотой до одного метра могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, а в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение."Приход волн цунами подтверждается в районах вдоль побережья - от Тохоку до Окинавы", - говорится в сообщении газеты.О высоте волн не сообщается.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
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в мире, япония, тонга, кагосима (префектура)
18:55 15.01.2022 (обновлено: 19:02 15.01.2022)
Цунами обрушилось на побережье Японии, сообщили СМИ
Japan Times: цунами обрушилось на побережье Японии после извержения подводного вулкана