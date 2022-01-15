https://ria.ru/20220115/tsunami-1768013139.html
В Японии объявили угрозу цунами
В Японии объявили угрозу цунами - РИА Новости, 15.01.2022
В Японии объявили угрозу цунами
Угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:37
2022-01-15T18:37
2022-01-15T18:56
в мире
япония
тихий океан
тонга
кагосима (префектура)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Угроза цунами высотой до трех метров объявлена в Японии, сообщило главное метеорологическое управление Японии.По его данным, предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане."Приблизительная максимальная высота волны цунами: 3 метра", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что волны высотой до одного метра могут достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.Ранее СМИ сообщали об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Местные власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн. Позднее американские штаты, расположенные на западном побережье страны, предупредили о возможности цунами, вызванном извержением вулкана в Тонге.
https://ria.ru/20220115/vulkan-1767965660.html
япония
тихий океан
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в мире, япония, тихий океан, тонга, кагосима (префектура)
18:37 15.01.2022 (обновлено: 18:56 15.01.2022)
В Японии объявили угрозу цунами
В Японии объявили угрозу цунами высотой до трех метров