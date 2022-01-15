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Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое

Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое - РИА Новости, 15.01.2022

Доброе утро, последний герой. В Манеже открылась выставка о Викторе Цое

Выставки, посвященные рок-музыкантам, тем более концептуальные, которые сами по себе большое искусство, за рубежом давно дело привычное. Поклонники Джона... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T08:00

2022-01-15T08:00

2022-01-15T08:09

культура

дэвид боуи

виктор цой

queen

джон леннон

манеж

выставки

знаменитости

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Выставки, посвященные рок-музыкантам, тем более концептуальные, которые сами по себе большое искусство, за рубежом давно дело привычное. Поклонники Джона Леннона, Queen, Дэвида Боуи уже имели возможность провалиться внутрь мира, созданного в песнях кумиров. Этот формат осваивают и в России. Неудивительно, что первым стал проект "Виктор Цой. Путь героя".КтоКогда аллегория смешивается с историей — это на самом деле лучший способ для зрителя понять, а главное, прочувствовать тему. Ведь Виктор Цой даже спустя тридцать с лишним лет после трагической гибели — один из главных русскоязычных рок-музыкантов.То, что проект невероятен по масштабам, понятно уже по команде, которая работала над ним. Авторы идеи и продюсеры Александр Кармаев и Агния Стерлигова — создатели, наверное, самых насмотренных и востребованных выставок. Куратор Дмитрий Мишенин — ведущий специалист в области визуального искусства, причем много лет работающий с Рашидом Нугмановым, режиссером знаменитой "Иглы". Естественно, и самого Рашида привлекли к проекту, как и верную подругу Цоя Джоанну Стингрей.Что и какНо главное — это то, что выставка впервые объединила в себе два фактически семейных архива Цоя. Коллекцию, хранящуюся у его отца Роберта Максимовича и сына Александра, и вещи, которые были у последней возлюбленной музыканта — Натальи Разлоговой. В итоге получилось нечто, что Джоанна Стингрей на пресс-конференции назвала словом "шоу". Не просто выставка, а гигантский арт-проект, где мы словно оказываемся один на один не только с Цоем, но и с ощущением времени, в которое ему довелось жить и сочинять.Принципиальное условие — режим молчания. Каждому посетителю на входе выдают смартфон и наушники (все необходимые меры антивирусной защиты соблюдены). И начинается перемещение по череде залов, образно отражающих весь творческий путь Виктора Цоя.Вот пластинки из его собрания (все вполне традиционно: любил битлов, "Скорпионс" и Дэвида Боуи). Вот какие-то первые робкие попытки сочинять и рисовать. Вот знаменитая кочегарка "Камчатка". А тут фактически зал славы, где в наушниках звучат песни "Кино" из всех программных альбомов и впервые после гибели Цоя встретились три его концертные гитары.Как будтоДальше идут залы-аллегории: система небесных тел со звездой по имени Солнце в центре и вращающимися вокруг нее планетами-экранами. На них воспроизводятся воспоминания многочисленных друзей и соратников Цоя: Алексея Рыбина, с которым они вместе начинали "Кино", Бориса Гребенщикова, музыкантов группы. Но одна из "планеток" без экрана, в ней под стеклом лежит шуба из чернобурки и енота. Шикарную по тем временам вещь извечный модник Цой подарил любимой женщине — Наталье Разлоговой.Тема любви и семьи на выставке — табу. У публичной фигуры, у всеобщего героя, по сути, не может быть никакой личной жизни. И тем ценнее крохотные отражения живого Виктора Цоя, а вовсе не его плакатного образа. Маленький старенький пенальчик с бритвой и гримом, который он возил с собой на гастроли, или неизменные "пятьсот первые ливайсы" — мечта ленинградских рокеров, да и любого молодого человека 1980-х. Или крохотный портрет Натальи Разлоговой, почти незаметный в огромной экспозиции картин Цоя, но удивительно яркий, светлый и полный внутреннего тепла.Картины Цоя — особая часть выставки. Его графика поклонникам известна давно, а вот многие живописные работы представлены впервые, и за каждой своя история. Например, "Полет", навеянный фильмом "Полицейский из Беверли-Хиллз", или аллегорический "Портрет Малевича". Посетителю надо потрудиться, чтобы отыскать витрину с нэцкэ, которые Цой вырезал (она спрятана, так как часть фигурок, мягко говоря, отражают сюжеты 18+, но чрезвычайно остроумно и забавно).Цою-актеру посвящены два зала, и в них исторических артефактов не так много, тут больше ассоциативное погружение зрителя в мир "Иглы" и так и не снятого фильма "Цитадель смерти", сценарий для которого писал знаменитый Уильям Гибсон. Страницы этого опуса тоже есть, и мы можем попробовать включить фантазию, представить, каким мог бы быть безумный киберпанковский фильм, где Моро, главный герой "Иглы", продолжает бороться с несправедливостью, но в этот раз практически во вселенском масштабе.ЗачемНа выставке много знаковых точек, около которых хочется задержаться подольше. Вот неоткрытая банка супа "Кэмпбеллс" с автографом самого Энди Уорхола. Джоанна Стингрей в свое время пристала к Энди, чтобы он подписал аж двадцать банок для ее русских друзей-музыкантов, и тот старательно выводил на них имена: "Борис", "Юрий", "Виктор", "Густав". Кстати, именно барабанщик "Кино" Георгий Густав Гурьянов подаренную банку уже на следующий день открыл — к ужасу Джоанны. Но на ее немое удивление ответил вполне рационально: "Должен же я был попробовать, какой он на вкус!" Однако Цой баночку сохранил, и теперь на нее может полюбоваться каждый желающий.Есть здесь и кассета с записью группы "Новые композиторы", та самая, что была в магнитоле автомобиля Цоя в момент рокового столкновения с икарусом. Пленка замерла на определенной точке — мы точно знаем, какую музыку слушал Цой в последние секунды своей жизни.На аналоге знаменитой "стены" каждый может оставить свой автограф. На копиях маек и курток с так и несостоявшегося тура группа уже обозначена как "Виктор Цой и "Кино". И знаковая надпись "продюсер Юрий Айзеншпис". Один из главных музыкальных коммерсантов однозначно собирался создавать из Виктора сольную звезду, неизвестно, как бы сам Цой отнесся к таким перспективам.И вот в этом на самом деле главный вопрос, не отпускающий после выставки. Да, Цой — безусловный герой уже нескольких поколений, даже тех, кто никогда его не видел (например, один из ведущих биографов Цоя Виталий Калгин, консультировавший создателей экспозиции, не скрывает, что не был ни на одном концерте группы). Да, выставка потрясает масштабом: как сказал Александр Цой на пресс-конференции, ему в принципе интересны только грандиозные, новаторские проекты, связанные с именем отца. Но живого человека, настоящего Цоя на выставке почти нет — доминирует культовый образ.Впрочем, этот эффект предсказуем. Как так получилось, что герой-нонконформист вдруг стал объектом абсолютного поп-арта, Дмитрий Мишенин ответил четко: "А любой массовый герой всегда становится объектом поп-арта, это совершенно закономерная вещь".Да, у нас есть всенародный любимец. Но вот можно ли увидеть на этой выставке не только площадного героя, но и живого человека, ответ на такой вопрос зрителю предстоит искать самостоятельно.

https://ria.ru/20220108/bowie-1765889018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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