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Аналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавируса
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавируса - РИА Новости, 15.01.2022
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавируса
Распространение нового штамма коронавируса, рост цен на товары и услуги вынуждают россиян (44%) экономить, и только для каждого десятого коронавирус стал... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:35
2022-01-15T08:35
экономика
общество
superjob
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Распространение нового штамма коронавируса, рост цен на товары и услуги вынуждают россиян (44%) экономить, и только для каждого десятого коронавирус стал поводом тратить больше. Однако по сравнению с прошлым годом экономить стали чуть реже, а тратить — чуть чаще. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob специально для РИА Новости."По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года экономить стали чуть реже — 47% год назад против 44% сейчас, а тратить, наоборот, чуть чаще — 10% против 8% в 2021 году", - сказано в исследовании."С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах" - такова, по свидетельству исследования, финансовая стратегия 44% россиян во время пандемии коронавируса. Каждый десятый, напротив, начал позволять себе расходовать денег больше: "Стала с удовольствием тратить на обучение и заботу о себе и своем здоровье".У трех россиян из 10 финансовая стратегия не изменилась: "В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но еще важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни".Любопытно, что женщины чаще мужчин говорят о необходимости экономии: 46% против 42%.Стратегии "больше тратить" чуть чаще следуют респонденты до 34 лет (12%) и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тысяч рублей (12%).В исследовании, проведенном 9-14 января, приняли участие 1600 респондентов из 386 населенных пунктов всех округов России - представители экономически активного населения старше 18 лет, имеющие личную финансовую стратегию.
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экономика, общество, superjob, россия
08:35 15.01.2022
 
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян из-за коронавируса

SuperJob: коронавирус стал поводом больше тратить только для каждого десятого россиянина

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Распространение нового штамма коронавируса, рост цен на товары и услуги вынуждают россиян (44%) экономить, и только для каждого десятого коронавирус стал поводом тратить больше. Однако по сравнению с прошлым годом экономить стали чуть реже, а тратить — чуть чаще. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob специально для РИА Новости.
"По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года экономить стали чуть реже — 47% год назад против 44% сейчас, а тратить, наоборот, чуть чаще — 10% против 8% в 2021 году", - сказано в исследовании.
"С галопирующей инфляцией всячески ущемляю себя в тратах" - такова, по свидетельству исследования, финансовая стратегия 44% россиян во время пандемии коронавируса. Каждый десятый, напротив, начал позволять себе расходовать денег больше: "Стала с удовольствием тратить на обучение и заботу о себе и своем здоровье".
У трех россиян из 10 финансовая стратегия не изменилась: "В очередной раз ощутила, что нужно жить по-настоящему сейчас. Деньги — средство. Для меня важно, чтобы они были в достаточном размере, но еще важнее, чтобы тот способ, каким я их зарабатываю, приносил мне удовольствие и был одним из факторов полноценной, интересной жизни".
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Любопытно, что женщины чаще мужчин говорят о необходимости экономии: 46% против 42%.
Стратегии "больше тратить" чуть чаще следуют респонденты до 34 лет (12%) и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тысяч рублей (12%).
В исследовании, проведенном 9-14 января, приняли участие 1600 респондентов из 386 населенных пунктов всех округов России - представители экономически активного населения старше 18 лет, имеющие личную финансовую стратегию.
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