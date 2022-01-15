https://ria.ru/20220115/tramp-1767968096.html
Трамп планирует провести митинг в Техасе
Трамп планирует провести митинг в Техасе - РИА Новости, 15.01.2022
Трамп планирует провести митинг в Техасе
Бывший президент США республиканец Дональд Трамп проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:26
2022-01-15T11:26
2022-01-15T11:26
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас."Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19.00 по Центральноамериканскому времени (04.00 мск воскресенья - ред.)", - говорится в сообщении его пресс-службы.Ближайший митинг экс-президент проведет в уже в субботу, мероприятие пройдет в штате Аризона. Трамп заявил, что видит этот митинг как альтернативу пресс-конференции, которую он планировал на годовщину штурма Капитолия, но за несколько дней до проведения отменил.Трамп продолжает критиковать нынешнюю администрацию, а новый президент США Джо Байден в ответ корит его за заявления о фальсификации прошедших выборов. В ходе своих митингов Трамп высказывается о внутриполитической ситуации, обвиняет новое руководство в отсутствии успехов в борьбе с пандемией, экономических проблемах и заявляет о провалах внешней политики, в частности на российском и китайском направлениях.Открытым остается вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года, политик говорит, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Между тем о президентских амбициях заявил сенатор-республиканец Тед Круз, который на предварительных выборах перед кампанией 2020 года занял второе место. Байден в свою очередь говорит, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых тот проиграл Байдену. Погибли несколько человек. Минюст информировал, что по делу о беспорядках были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им.Комитет конгресса, расследующий штурм Капитолия, вызвал для показаний несколько бывших сторонников Трампа. Двум его экс-советникам - Стивену Бэннону и Марку Медоузу - грозит уголовное преследование за уклонение от дачи показаний.Между тем рядовым участникам штурма назначают тюремные сроки, самым значительным наказанием пока стал приговор к 5 годам и трем месяцам заключения за нападение на полицейских снаружи здания конгресса. Сообщалось об аресте лидера ультраправой группировки Oath Keepers Стюарта Роудса, по обвинению в подстрекательстве к мятежу ему грозит до 20 лет тюрьмы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/iran-1767748383.html
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в мире, техас, сша, аризона, джо байден, дональд трамп, стивен бэннон
Трамп планирует провести митинг в Техасе
Трамп в конце января планирует провести митинг в Техасе
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости.
Бывший президент США
республиканец Дональд Трамп
проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас.
"Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19.00 по Центральноамериканскому времени (04.00 мск воскресенья - ред.)", - говорится в сообщении его пресс-службы.
Ближайший митинг экс-президент проведет в уже в субботу, мероприятие пройдет в штате Аризона. Трамп заявил, что видит этот митинг как альтернативу пресс-конференции, которую он планировал на годовщину штурма Капитолия, но за несколько дней до проведения отменил.
Трамп продолжает критиковать нынешнюю администрацию, а новый президент США Джо Байден
в ответ корит его за заявления о фальсификации прошедших выборов. В ходе своих митингов Трамп высказывается о внутриполитической ситуации, обвиняет новое руководство в отсутствии успехов в борьбе с пандемией, экономических проблемах и заявляет о провалах внешней политики, в частности на российском и китайском направлениях.
Открытым остается вопрос об участии Трампа в выборах 2024 года, политик говорит, что ему нельзя отвечать конкретно, но сторонников он "порадует". Между тем о президентских амбициях заявил сенатор-республиканец Тед Круз, который на предварительных выборах перед кампанией 2020 года занял второе место. Байден в свою очередь говорит, что перспектива участия Трампа только увеличивает шансы действующего президента на повторное выдвижение.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых тот проиграл Байдену. Погибли несколько человек. Минюст информировал, что по делу о беспорядках были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им.
Комитет конгресса, расследующий штурм Капитолия, вызвал для показаний несколько бывших сторонников Трампа. Двум его экс-советникам - Стивену Бэннону и Марку Медоузу - грозит уголовное преследование за уклонение от дачи показаний.
Между тем рядовым участникам штурма назначают тюремные сроки, самым значительным наказанием пока стал приговор к 5 годам и трем месяцам заключения за нападение на полицейских снаружи здания конгресса. Сообщалось об аресте лидера ультраправой группировки Oath Keepers Стюарта Роудса, по обвинению в подстрекательстве к мятежу ему грозит до 20 лет тюрьмы.