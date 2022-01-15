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Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана
Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана - РИА Новости, 15.01.2022
Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана
Король полинезийского островного государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T16:46
2022-01-15T16:54
в мире
тонга
американское самоа
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Король полинезийского островного государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, сообщило новозеландское радио RNZ.Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.Отмечается, что колонна полицейских и военных доставила короля на виллу, местным жителям рекомендовали держаться подальше от побережья и перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице оказались затоплены набережная и главная улица, сообщает радио.
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в мире, тонга, американское самоа
16:46 15.01.2022 (обновлено: 16:54 15.01.2022)
 
Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана

Короля Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI эвакуировали из дворца после извержения вулкана

© AP Photo / Agencia Meteorológica de JapónСпутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Король полинезийского островного государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, сообщило новозеландское радио RNZ.
Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.
Отмечается, что колонна полицейских и военных доставила короля на виллу, местным жителям рекомендовали держаться подальше от побережья и перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице оказались затоплены набережная и главная улица, сообщает радио.
Берега Самоа - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
14:05
На Самоа после извержения вулкана эвакуировали более ста семей
 
В миреТонгаАмериканское Самоа
 
 
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