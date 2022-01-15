16:46 15.01.2022 (обновлено: 16:54 15.01.2022)
Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана
Короля Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI эвакуировали из дворца после извержения вулкана
© AP Photo / Agencia Meteorológica de JapónСпутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Король полинезийского островного государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, сообщило новозеландское радио RNZ.
Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.
Volcán submarimo en Oceanía Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Se aprecia claramente la columna de ceniza y la interacción del agua del mar con la erupción. pic.twitter.com/xCcSczgbb0— 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) January 8, 2022
Отмечается, что колонна полицейских и военных доставила короля на виллу, местным жителям рекомендовали держаться подальше от побережья и перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице оказались затоплены набережная и главная улица, сообщает радио.