https://ria.ru/20220115/tonga-1768003748.html

Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана

Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана - РИА Новости, 15.01.2022

Короля Тонга эвакуировали из дворца после извержения вулкана

Король полинезийского островного государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T16:46

2022-01-15T16:46

2022-01-15T16:54

в мире

тонга

американское самоа

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Король полинезийского островного государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу после извержения вулкана, сообщило новозеландское радио RNZ.Ранее местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей были эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.Отмечается, что колонна полицейских и военных доставила короля на виллу, местным жителям рекомендовали держаться подальше от побережья и перебраться на возвышенности. Помимо территории дворца, в столице оказались затоплены набережная и главная улица, сообщает радио.

https://ria.ru/20220115/vulkan-1767983454.html

тонга

американское самоа

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в мире, тонга, американское самоа