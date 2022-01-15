https://ria.ru/20220115/telo-1767970631.html

В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями

В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 15.01.2022

В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями

Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий в Кисловодске, подозреваемый задержан, сообщается на... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:46

2022-01-15T11:46

2022-01-15T19:18

происшествия

кисловодск

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий в Кисловодске, подозреваемый задержан, сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк."В подъезде одного из общежитий обнаружен труп малолетнего ребенка с множественными ножевыми ранениями", - рассказала Волк.По ее словам, полуторогодовалого ребенка на протяжении нескольких месяцев родители оставляли с няней. В очередной раз, когда ребенка привезли к няне, женщины дома не оказалось, и родители оставили сына с ее сожителем.Она добавила, что полицейские установили личности родителей и обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что к убийству причастен 54-летний местный житель."Оперативники установили местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали по месту жительства его матери и доставили в отдел полиции", - сообщила Волк.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/kostroma-1767606413.html

кисловодск

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Мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка в Кисловодске. Кадры с места ЧП Мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка в Кисловодске. Кадры с места ЧП 2022-01-15T11:46 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кисловодск