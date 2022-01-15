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В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 15.01.2022
В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий в Кисловодске, подозреваемый задержан, сообщается на... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:46
2022-01-15T11:46
2022-01-15T19:18
происшествия
кисловодск
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий в Кисловодске, подозреваемый задержан, сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк."В подъезде одного из общежитий обнаружен труп малолетнего ребенка с множественными ножевыми ранениями", - рассказала Волк.По ее словам, полуторогодовалого ребенка на протяжении нескольких месяцев родители оставляли с няней. В очередной раз, когда ребенка привезли к няне, женщины дома не оказалось, и родители оставили сына с ее сожителем.Она добавила, что полицейские установили личности родителей и обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что к убийству причастен 54-летний местный житель."Оперативники установили местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали по месту жительства его матери и доставили в отдел полиции", - сообщила Волк.
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кисловодск
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Мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка в Кисловодске. Кадры с места ЧП
Мужчину задержали по подозрению в убийстве ребенка в Кисловодске. Кадры с места ЧП
2022-01-15T11:46
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происшествия, кисловодск
11:46 15.01.2022 (обновлено: 19:18 15.01.2022)
В Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
В подъезде общежития в Кисловодске нашли тело ребенка с ножевыми ранениями
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий в Кисловодске
, подозреваемый задержан, сообщается на сайте МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк
.
"В подъезде одного из общежитий обнаружен труп малолетнего ребенка с множественными ножевыми ранениями", - рассказала Волк.
По ее словам, полуторогодовалого ребенка на протяжении нескольких месяцев родители оставляли с няней. В очередной раз, когда ребенка привезли к няне, женщины дома не оказалось, и родители оставили сына с ее сожителем.
Она добавила, что полицейские установили личности родителей и обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что к убийству причастен 54-летний местный житель.
"Оперативники установили местонахождение злоумышленника. Мужчину задержали по месту жительства его матери и доставили в отдел полиции", - сообщила Волк.