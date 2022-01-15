Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора
Актер Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс
© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
© AP Photo / Mark Lennihan
Голливудский актер Алек Болдуин
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", сообщил телеканал NBC News со ссылкой на его адвоката Аарона Дайера.
"Алек сегодня утром (в пятницу – ред.) добровольно предоставил свой телефон властям, чтобы они могли завершить свое расследование. Но дело не в его телефоне, в нем нет ответов. Алек ни в чем не виноват", - заявил Дайер.
Адвокат Болдуина подчеркнул, что главный вопрос, на который нужно найти ответ, заключается в том, как боевые патроны оказались на съемочной площадке.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.
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