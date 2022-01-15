https://ria.ru/20220115/telefon-1767943713.html

Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора

Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора - РИА Новости, 15.01.2022

Болдуин отдал властям телефон в рамках расследования гибели оператора

Американский актер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", сообщил... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T00:22

2022-01-15T00:22

2022-01-15T00:22

в мире

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин добровольно отдал свой телефон властям в рамках расследования гибели оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Раст", сообщил телеканал NBC News со ссылкой на его адвоката Аарона Дайера.Адвокат Болдуина подчеркнул, что главный вопрос, на который нужно найти ответ, заключается в том, как боевые патроны оказались на съемочной площадке.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Правоохранительные органы в США ведут расследование инцидента.

https://ria.ru/20211217/pistolet-1764153610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма