https://ria.ru/20220115/taliby-1768027482.html

Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире

Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире - РИА Новости, 15.01.2022

Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T21:13

2022-01-15T21:13

2022-01-15T21:13

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КАБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать признанию правительства талибов в мире, следует из заявления МВД Афганистана."Министр внутренних дел заявил, что Китай должен помочь афганскому правительству в признании системы (талибов)", - говорится в сообщении.Хаккани также подчеркнул, что Афганистану необходимо "выполнить свои обещания, данные миру и соседним странам, о том, что территория Афганистана не будет использована против кого-либо".В свою очередь, Ван Ю отметил, что Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану. По его словам, международное сообщество должно позволить афганцам "сформировать правительство по своему выбору", а США должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис в Афганистане.Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что односторонние санкции и заморозка зарубежных активов Афганистана усугубляют гуманитарную катастрофу в стране, все замороженные активы необходимо как можно скорее вернуть настоящим владельцам. Также КНР ранее пожертвовала Афганистану один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220113/taliby-1767704947.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767701732.html

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