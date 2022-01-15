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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220115/taliby-1768027482.html
Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире - РИА Новости, 15.01.2022
Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T21:13
2022-01-15T21:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
китай
афганистан
мид кнр
мвд афганистана
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КАБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать признанию правительства талибов в мире, следует из заявления МВД Афганистана."Министр внутренних дел заявил, что Китай должен помочь афганскому правительству в признании системы (талибов)", - говорится в сообщении.Хаккани также подчеркнул, что Афганистану необходимо "выполнить свои обещания, данные миру и соседним странам, о том, что территория Афганистана не будет использована против кого-либо".В свою очередь, Ван Ю отметил, что Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану. По его словам, международное сообщество должно позволить афганцам "сформировать правительство по своему выбору", а США должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис в Афганистане.Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что односторонние санкции и заморозка зарубежных активов Афганистана усугубляют гуманитарную катастрофу в стране, все замороженные активы необходимо как можно скорее вернуть настоящим владельцам. Также КНР ранее пожертвовала Афганистану один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220113/taliby-1767704947.html
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767701732.html
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в мире, сша, талибан, китай, афганистан, мид кнр, мвд афганистана, чжао лицзянь, мохаммад хасан ахунд
21:13 15.01.2022
 
Талибы призвали Китай содействовать признанию движения в мире

Талибы призвали Китай содействовать признанию правительства движения на мировой арене

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Талибы
 Талибы - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 15 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хаккани в ходе встречи с послом Китая в Кабуле Ваном Ю призвал КНР содействовать признанию правительства талибов в мире, следует из заявления МВД Афганистана.
"Министр внутренних дел заявил, что Китай должен помочь афганскому правительству в признании системы (талибов)", - говорится в сообщении.
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Хаккани также подчеркнул, что Афганистану необходимо "выполнить свои обещания, данные миру и соседним странам, о том, что территория Афганистана не будет использована против кого-либо".
В свою очередь, Ван Ю отметил, что Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь Афганистану. По его словам, международное сообщество должно позволить афганцам "сформировать правительство по своему выбору", а США должны взять на себя ответственность за гуманитарный кризис в Афганистане.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что односторонние санкции и заморозка зарубежных активов Афганистана усугубляют гуманитарную катастрофу в стране, все замороженные активы необходимо как можно скорее вернуть настоящим владельцам. Также КНР ранее пожертвовала Афганистану один миллион доз вакцин от COVID-19, а также 1,6 миллиона шприцев.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанКитайАфганистанМИД КНРМВД АфганистанаЧжао ЛицзяньМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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