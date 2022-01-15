https://ria.ru/20220115/sud-1767945777.html

США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil

США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil - РИА Новости, 15.01.2022

США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil

Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T01:06

2022-01-15T01:06

2022-01-15T01:06

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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам высокопоставленная представительница американских властей."Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников… Мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих", - сказала американская чиновница.Суд в Москве ранее арестовал двух участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.

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