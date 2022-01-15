https://ria.ru/20220115/sud-1767945777.html
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil - РИА Новости, 15.01.2022
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T01:06
2022-01-15T01:06
2022-01-15T01:06
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767906381_20:0:1810:1007_1920x0_80_0_0_284c9ecf2e3c791aa3a1f0d12b636720.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Администрация США ожидает, что арестованные в России два члена хакерской группировки REvil предстанут перед правосудием, заявила в пятницу журналистам высокопоставленная представительница американских властей."Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников… Мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих", - сказала американская чиновница.Суд в Москве ранее арестовал двух участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании.
https://ria.ru/20220115/borba-1767945114.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767906381_267:0:1610:1007_1920x0_80_0_0_0e1cc22ec07e7c008e00039c6b926a80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
Белый дом призвал судить арестованных в России хакеров из REvil