14:07 15.01.2022 (обновлено: 14:31 15.01.2022)
В США рассказали о разработке сценариев на случай эскалации вокруг Украины
Замгоссекретаря Нуланд: США разработали 18 сценариев на случай эскалации на Украине
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times.
"Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев… Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме", - заявила она.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.