https://ria.ru/20220115/stsenarii-1767983689.html

В США рассказали о разработке сценариев на случай эскалации вокруг Украины

В США рассказали о разработке сценариев на случай эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 15.01.2022

В США рассказали о разработке сценариев на случай эскалации вокруг Украины

США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T14:07

2022-01-15T14:07

2022-01-15T14:31

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виктория нуланд

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times."Я не собираюсь анонсировать 18 различных сценариев… Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме", - заявила она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220115/politika-1767913201.html

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в мире, украина, сша, виктория нуланд, россия