https://ria.ru/20220115/stavropol-1767970182.html
В Ставрополе ввели режим ЧС
В Ставрополе ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.01.2022
В Ставрополе ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:44
2022-01-15T11:44
2022-01-15T18:49
происшествия
михайловск
ставрополь
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра в крае без света остались 35 тысяч человек, в городах Ставрополь и Михайловск повалено более 100 деревьев, повреждены кровли 26 зданий."С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям", - написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что оценка последствий стихии еще продолжается."Мы видим, что много повреждений кровель.И на многоквартирных, и на частных домах.Ни один случай не должен остаться без внимания. Сейчас минусовая температура, снег - надо максимально быстро все восстановить, чтобы никто не мерз, чтобы дома не сырели", - подчеркнул глава края.Соответствующие задачи были поставлены перед министерством ЖКХ и главами пострадавших районов, добавил он."Краевые резервы кровельных материалов, стекла достаточны. При необходимости будем пополнять. Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло", - подчеркнул Владимиров.
https://ria.ru/20220115/aeroport-1767962482.html
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происшествия, михайловск, ставрополь, владимир владимиров
11:44 15.01.2022 (обновлено: 18:49 15.01.2022)
В Ставрополе ввели режим ЧС
В Ставрополе ввели режим ЧС из-за сильного урагана
ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
.
Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра в крае без света остались 35 тысяч человек, в городах Ставрополь
и Михайловск
повалено более 100 деревьев, повреждены кровли 26 зданий.
"С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям", - написал Владимиров в Instagram
.
Он добавил, что оценка последствий стихии еще продолжается.
"Мы видим, что много повреждений кровель.
И на многоквартирных, и на частных домах.
Ни один случай не должен остаться без внимания. Сейчас минусовая температура, снег - надо максимально быстро все восстановить, чтобы никто не мерз, чтобы дома не сырели", - подчеркнул глава края.
Соответствующие задачи были поставлены перед министерством ЖКХ и главами пострадавших районов, добавил он.
"Краевые резервы кровельных материалов, стекла достаточны. При необходимости будем пополнять. Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло", - подчеркнул Владимиров.