Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/stavropol-1767970182.html
В Ставрополе ввели режим ЧС
В Ставрополе ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.01.2022
В Ставрополе ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:44
2022-01-15T18:49
происшествия
михайловск
ставрополь
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768014464_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_1e0c4dcc06a31cdc8303470a517d51db.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра в крае без света остались 35 тысяч человек, в городах Ставрополь и Михайловск повалено более 100 деревьев, повреждены кровли 26 зданий."С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям", - написал Владимиров в Instagram.Он добавил, что оценка последствий стихии еще продолжается."Мы видим, что много повреждений кровель.И на многоквартирных, и на частных домах.Ни один случай не должен остаться без внимания. Сейчас минусовая температура, снег - надо максимально быстро все восстановить, чтобы никто не мерз, чтобы дома не сырели", - подчеркнул глава края.Соответствующие задачи были поставлены перед министерством ЖКХ и главами пострадавших районов, добавил он."Краевые резервы кровельных материалов, стекла достаточны. При необходимости будем пополнять. Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло", - подчеркнул Владимиров.
https://ria.ru/20220115/aeroport-1767962482.html
https://ria.ru/20220115/uragan-1767957927.html
михайловск
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768014464_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_32c3a83d30b0cf715b7da9e5af0764a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, михайловск, ставрополь, владимир владимиров
11:44 15.01.2022 (обновлено: 18:49 15.01.2022)
 
В Ставрополе ввели режим ЧС

В Ставрополе ввели режим ЧС из-за сильного урагана

© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краюПоследствия урагана в Ставропольском крае
Последствия урагана в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Последствия урагана в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Ставрополе из-за сильного урагана, повредившего кровли домов и нарушившего электроснабжение в регионе, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее в ГУМЧС по региону сообщили, что из-за сильного ветра в крае без света остались 35 тысяч человек, в городах Ставрополь и Михайловск повалено более 100 деревьев, повреждены кровли 26 зданий.
"С утра объезжаю пострадавшие от вечернего и ночного урагана территории. Сильнее досталось Ставрополю. С 10:00 сегодняшнего дня здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации, чтобы можно было оперативно задействовать краевые резервные фонды для помощи людям", - написал Владимиров в Instagram.
Он добавил, что оценка последствий стихии еще продолжается.
Пассажир в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
10:30
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов
"Мы видим, что много повреждений кровель.
И на многоквартирных, и на частных домах.
Ни один случай не должен остаться без внимания. Сейчас минусовая температура, снег - надо максимально быстро все восстановить, чтобы никто не мерз, чтобы дома не сырели", - подчеркнул глава края.
Соответствующие задачи были поставлены перед министерством ЖКХ и главами пострадавших районов, добавил он.
"Краевые резервы кровельных материалов, стекла достаточны. При необходимости будем пополнять. Безусловно, необходимо максимально быстро восстановить подачу энергии, где этого еще не произошло", - подчеркнул Владимиров.
Люди стоят на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
09:17
МЧС предупредило о ветре ураганной силы в Крыму
 
ПроисшествияМихайловскСтавропольВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03На Украине ввели новую языковую норму
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
Лента новостейМолния
На Украине ввели новую языковую нормуУкраинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели многотысячный митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах Сочи