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США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд
США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд - РИА Новости, 15.01.2022
США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд
США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с РФ, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T14:31
2022-01-15T14:31
в мире
украина
сша
москва
владимир путин
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с РФ, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд."Мы считаем, что можем достичь деэскалации (по вопросу кризиса вокруг Украины - ред.) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", - заявила Нуланд в интервью газете Financial Times. Она добавила, что США надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия "просто услышали друг друга", а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, виктория нуланд, россия
14:31 15.01.2022
 
США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд

Замгоссекретаря Нуланд: США надеются достичь деэскалации на Украине при помощи дипломатии

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд у здания МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с РФ, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"Мы считаем, что можем достичь деэскалации (по вопросу кризиса вокруг Украины - ред.) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", - заявила Нуланд в интервью газете Financial Times. Она добавила, что США надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.
По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия "просто услышали друг друга", а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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