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США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд
США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд - РИА Новости, 15.01.2022
США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд
США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с РФ, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T14:31
2022-01-15T14:31
2022-01-15T14:31
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США надеются, что могут добиться деэскалации вокруг Украины и прогресса при помощи дипломатии в отношениях с РФ, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд."Мы считаем, что можем достичь деэскалации (по вопросу кризиса вокруг Украины - ред.) и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии", - заявила Нуланд в интервью газете Financial Times. Она добавила, что США надеются, что Москва продолжит переговоры, однако добавила, что это решение остается за президентом России Владимиром Путиным.По мнению Нуланд, на данный момент США и Россия "просто услышали друг друга", а для достижения каких-либо соглашений потребуется больше времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, москва, владимир путин, виктория нуланд, россия
США надеются достичь деэскалации на Украине дипломатией, заявила Нуланд
Замгоссекретаря Нуланд: США надеются достичь деэскалации на Украине при помощи дипломатии