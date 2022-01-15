23:12 15.01.2022 (обновлено: 23:25 15.01.2022)
ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил всю документацию по "Спутнику V"
Вакцина Sputnik V
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию по "Спутнику V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Как отмечал в конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, организация рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" направят до конца января. Инспекцию на месте производства вакцины организация готова провести в феврале 2022 года.
По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российского препарата, но расценивает их, скорее, как успокаивающие Россию.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.