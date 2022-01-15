https://ria.ru/20220115/sputnik-1768034875.html

ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"

ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V" - РИА Новости, 15.01.2022

ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию по "Спутнику V", заявила представитель ВОЗ в России... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T23:12

2022-01-15T23:12

2022-01-15T23:25

распространение коронавируса

в мире

москва

воз

российский фонд прямых инвестиций

александр панкин

россия

мелита вуйнович

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию по "Спутнику V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Как отмечал в конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, организация рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" направят до конца января. Инспекцию на месте производства вакцины организация готова провести в феврале 2022 года.По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российского препарата, но расценивает их, скорее, как успокаивающие Россию."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767923104.html

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в мире, москва, воз, российский фонд прямых инвестиций, александр панкин, россия, мелита вуйнович, вакцина "спутник v"