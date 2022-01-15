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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/sputnik-1768034875.html
ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V" - РИА Новости, 15.01.2022
ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию по "Спутнику V", заявила представитель ВОЗ в России... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T23:12
2022-01-15T23:25
распространение коронавируса
в мире
москва
воз
российский фонд прямых инвестиций
александр панкин
россия
мелита вуйнович
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию по "Спутнику V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Как отмечал в конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, организация рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" направят до конца января. Инспекцию на месте производства вакцины организация готова провести в феврале 2022 года.По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российского препарата, но расценивает их, скорее, как успокаивающие Россию."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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в мире, москва, воз, российский фонд прямых инвестиций, александр панкин, россия, мелита вуйнович, вакцина "спутник v"
23:12 15.01.2022 (обновлено: 23:25 15.01.2022)
 
ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"

Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил всю документацию по "Спутнику V"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вакцина Sputnik V
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предоставил Всемирной организации здравоохранения всю документацию по "Спутнику V", заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Фонд прямых инвестиций предоставил всю документацию, которая требовалась", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Как отмечал в конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, организация рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" направят до конца января. Инспекцию на месте производства вакцины организация готова провести в феврале 2022 года.
По словам замглавы МИД России Александра Панкина, Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания ВОЗ российского препарата, но расценивает их, скорее, как успокаивающие Россию.
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Вчера, 19:44Распространение коронавируса
Мурашко сообщил об изменениях в рекомендациях по лечению омикрон-штамма
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем информация, ранее появившаяся в медицинском журнале The Lancet (91,6%). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаВ миреМоскваВОЗРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр ПанкинРоссияМелита ВуйновичВакцина "Спутник V"
 
 
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