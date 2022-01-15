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"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией
"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией - РИА Новости, 15.01.2022
"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией
На фоне растущей напряженности в Европе американские эксперты пытаются понять, чем закончится гипотетический вооруженный конфликт России и НАТО. По мнению... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:00
2022-01-15T08:09
безопасность
норвегия
финляндия
су-35
f-35
нато
f-22
ввс сша
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне растущей напряженности в Европе американские эксперты пытаются понять, чем закончится гипотетический вооруженный конфликт России и НАТО. По мнению Атлантического совета (Atlantic Council), более полувека консультирующего Белый дом и Пентагон, у Москвы есть серьезные преимущества. О выводах аналитиков — в материале РИА Новости.Главное препятствиеАвтор документа — Скотт Купер, бывший пилот Корпуса морской пехоты США палубного самолета РЭБ EA-6 Prowler. Это достаточно редкий случай, когда внешнюю политику Вашингтона публично комментирует не конгрессмен, сенатор или гражданский эксперт, а офицер, хоть и отставной. В докладе — никакой русофобии, лишь холодный анализ международной обстановки и оценка военного потенциала сторон. Летчик убежден: бодаться с Сухопутными войсками России лоб в лоб бесполезно. Единственный шанс на победу — завоевание превосходства в воздухе.Во Вьетнамской войне, напомнил он, США лишились более 3,3 тысячи самолетов — в основном от огня зенитной артиллерии и комплексов С-75, предоставленных СССР."Пентагон проделал работу над ошибками, усовершенствовал тактику и улучшил материальное обеспечение войск, — говорит эксперт. — В операции "Буря в пустыне" в 1991-м воевала совсем другая армия. В 40-дневной кампании мы потеряли лишь 23 летательных аппарата. С тех пор ВВС США и стран НАТО — сильнейшие в мире. Авиация — наш главный военный инструмент".Тем не менее подполковник неохотно, но признает, что этот "инструмент", успешно опробованный против стран третьего мира и террористов, может оказаться не столь эффективным в конфликте со сверхдержавой. Российские зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, указывает он, способны гарантированно сбивать технику НАТО. Кроме того, Москва активно продает это оружие за рубеж.По его данным, в Европе базируется почти 1,8 тысячи летательных аппаратов альянса. Больше половины — истребители F-16 и Eurofighter Typhoon — легкие цели для дальнобойных ЗРС.К тому же Россия готова создать так называемые зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial) — территории, надежно прикрытые от ракетных атак с земли, моря и воздуха. К таким Пентагон относит, например, Калининградскую область и Крым, а также Южно-Китайское море, которое КНР считает домашней акваторией. Здесь США и их союзники понесут неоправданно высокие потери.Крылатые "невидимки"Главным козырем Пентагона Купер считает самолеты с малой радиолокационной заметностью — истребители F-22 и F-35, стратегические бомбардировщики B-2 и перспективные B-21, а также беспилотники RQ-170 Sentinel. Аналитик убежден, что российская ПВО рано или поздно спасует перед "невидимками", которые подавят все узлы обороны и откроют окно для "видимых" самолетов. Лишь после этого в наступление двинутся наземные войска, пользуясь превосходством авиации.Однако "невидимых" машин у США слишком мало, чтобы разгромить российские ВКС. Эксперт настаивает: правительство должно агрессивнее продвигать истребители F-35 среди союзников. Для победы над Россией Европе нужно не меньше 550 "невидимок" из ВВС США и других стран НАТО."Тридцать пятые" давно стоят на вооружении Великобритании, Италии, Нидерландов, Норвегии. Их заказали Бельгия, Дания и Польша.Надо сказать, что F-35 востребован на мировом рынке вооружений и хорошо продается не только в страны альянса. Так, в декабре 2021-го Финляндия заключила крупнейший в своей истории контракт на 64 истребителя — чтобы заменить F-18C/D. Это обошлось в десять миллиардов евро. Самолеты передадут финнам в период с 2025 по 2030 год.Постепенно "невидимками" окружают и Китай. Американцы уже поставили их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японии, Южной Корее, Австралии. На очереди Индонезия, отказавшаяся под давлением Вашингтона от российских Су-35. Очевидно, Белый дом продолжит "подсаживать" на свою технику другие страны. Так что 550 бортов в Европе — это вполне реально, несмотря на цену в 80 миллионов долларов за штуку."Противоядие" от стелсовВ Пентагоне не раз говорили, что "невидимки" прорвут любую систему ПВО. Однако в случае с С-300, С-400 и С-500 не все столь однозначно. Разработчики уверяют: эти системы засекают и малозаметные самолеты.По оценкам специалистов, эффективность стелс-технологий ограничена. Если вся система ПВО работает в Х-диапазоне, то "невидимку" действительно не поймать. Но на ультракоротких волнах, которые как раз используют российские ЗРС, малозаметность под большим вопросом.К тому же в одном зенитно-ракетном дивизионе может быть несколько радаров, контролирующих воздушное пространство с разных сторон, что еще больше повышает вероятность обнаружения F-35.Именно поэтому США не пожалели союзника по НАТО и вычеркнули Турцию из программы производства F-35 сразу после покупки Анкарой четырех дивизионов С-400. Официальная причина: "несовместимость комплексов ПВО и истребителей пятого поколения". В Вашингтоне могли попросту испугаться, что на учениях турецкой ПВО "невидимки" будут обнаружены средствами контроля воздушного пространства, поставленными Россией. Случись подобный скандал, он быстро отбил бы у потенциальных заказчиков всякий интерес к новому самолету.
https://ria.ru/20220113/pentagon-1767754211.html
https://ria.ru/20211201/gonka-1761564541.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220112/nato-1767562253.html
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безопасность, норвегия, финляндия, су-35, f-35, нато, f-22, ввс сша, воздушно-космические силы россии, россия
08:00 15.01.2022 (обновлено: 08:09 15.01.2022)
 

"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Андрей Коц. На фоне растущей напряженности в Европе американские эксперты пытаются понять, чем закончится гипотетический вооруженный конфликт России и НАТО. По мнению Атлантического совета (Atlantic Council), более полувека консультирующего Белый дом и Пентагон, у Москвы есть серьезные преимущества. О выводах аналитиков — в материале РИА Новости.

Главное препятствие

Автор документа — Скотт Купер, бывший пилот Корпуса морской пехоты США палубного самолета РЭБ EA-6 Prowler. Это достаточно редкий случай, когда внешнюю политику Вашингтона публично комментирует не конгрессмен, сенатор или гражданский эксперт, а офицер, хоть и отставной. В докладе — никакой русофобии, лишь холодный анализ международной обстановки и оценка военного потенциала сторон. Летчик убежден: бодаться с Сухопутными войсками России лоб в лоб бесполезно. Единственный шанс на победу — завоевание превосходства в воздухе.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 22:07
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Во Вьетнамской войне, напомнил он, США лишились более 3,3 тысячи самолетов — в основном от огня зенитной артиллерии и комплексов С-75, предоставленных СССР.
"Пентагон проделал работу над ошибками, усовершенствовал тактику и улучшил материальное обеспечение войск, — говорит эксперт. — В операции "Буря в пустыне" в 1991-м воевала совсем другая армия. В 40-дневной кампании мы потеряли лишь 23 летательных аппарата. С тех пор ВВС США и стран НАТО — сильнейшие в мире. Авиация — наш главный военный инструмент".
Тем не менее подполковник неохотно, но признает, что этот "инструмент", успешно опробованный против стран третьего мира и террористов, может оказаться не столь эффективным в конфликте со сверхдержавой. Российские зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, указывает он, способны гарантированно сбивать технику НАТО. Кроме того, Москва активно продает это оружие за рубеж.
© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
По его данным, в Европе базируется почти 1,8 тысячи летательных аппаратов альянса. Больше половины — истребители F-16 и Eurofighter Typhoon — легкие цели для дальнобойных ЗРС.
К тому же Россия готова создать так называемые зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial) — территории, надежно прикрытые от ракетных атак с земли, моря и воздуха. К таким Пентагон относит, например, Калининградскую область и Крым, а также Южно-Китайское море, которое КНР считает домашней акваторией. Здесь США и их союзники понесут неоправданно высокие потери.

Крылатые "невидимки"

Главным козырем Пентагона Купер считает самолеты с малой радиолокационной заметностью — истребители F-22 и F-35, стратегические бомбардировщики B-2 и перспективные B-21, а также беспилотники RQ-170 Sentinel. Аналитик убежден, что российская ПВО рано или поздно спасует перед "невидимками", которые подавят все узлы обороны и откроют окно для "видимых" самолетов. Лишь после этого в наступление двинутся наземные войска, пользуясь превосходством авиации.
© Фото : U.S. Air Force/Kevin RobertsonАмериканский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор"
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 Раптор - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : U.S. Air Force/Kevin Robertson
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор"
Однако "невидимых" машин у США слишком мало, чтобы разгромить российские ВКС. Эксперт настаивает: правительство должно агрессивнее продвигать истребители F-35 среди союзников. Для победы над Россией Европе нужно не меньше 550 "невидимок" из ВВС США и других стран НАТО.
"Тридцать пятые" давно стоят на вооружении Великобритании, Италии, Нидерландов, Норвегии. Их заказали Бельгия, Дания и Польша.
Надо сказать, что F-35 востребован на мировом рынке вооружений и хорошо продается не только в страны альянса. Так, в декабре 2021-го Финляндия заключила крупнейший в своей истории контракт на 64 истребителя — чтобы заменить F-18C/D. Это обошлось в десять миллиардов евро. Самолеты передадут финнам в период с 2025 по 2030 год.
Американский штурмовик А-10 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Глава ВВС США заявил о гонке вооружений с Китаем
Постепенно "невидимками" окружают и Китай. Американцы уже поставили их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Японии, Южной Корее, Австралии. На очереди Индонезия, отказавшаяся под давлением Вашингтона от российских Су-35. Очевидно, Белый дом продолжит "подсаживать" на свою технику другие страны. Так что 550 бортов в Европе — это вполне реально, несмотря на цену в 80 миллионов долларов за штуку.

"Противоядие" от стелсов

В Пентагоне не раз говорили, что "невидимки" прорвут любую систему ПВО. Однако в случае с С-300, С-400 и С-500 не все столь однозначно. Разработчики уверяют: эти системы засекают и малозаметные самолеты.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
По оценкам специалистов, эффективность стелс-технологий ограничена. Если вся система ПВО работает в Х-диапазоне, то "невидимку" действительно не поймать. Но на ультракоротких волнах, которые как раз используют российские ЗРС, малозаметность под большим вопросом.
К тому же в одном зенитно-ракетном дивизионе может быть несколько радаров, контролирующих воздушное пространство с разных сторон, что еще больше повышает вероятность обнаружения F-35.
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Именно поэтому США не пожалели союзника по НАТО и вычеркнули Турцию из программы производства F-35 сразу после покупки Анкарой четырех дивизионов С-400. Официальная причина: "несовместимость комплексов ПВО и истребителей пятого поколения". В Вашингтоне могли попросту испугаться, что на учениях турецкой ПВО "невидимки" будут обнаружены средствами контроля воздушного пространства, поставленными Россией. Случись подобный скандал, он быстро отбил бы у потенциальных заказчиков всякий интерес к новому самолету.
 
БезопасностьНорвегияФинляндияСу-35F-35НАТОF-22ВВС СШАВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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