https://ria.ru/20220115/sevastopol-1767975178.html

В Севастополе нашли пропавшую в декабре школьницу

В Севастополе нашли пропавшую в декабре школьницу - РИА Новости, 15.01.2022

В Севастополе нашли пропавшую в декабре школьницу

Пропавшую в конце декабря школьницу нашли в Севастополе, ее приютил у себя дома пенсионер, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:22

2022-01-15T12:22

2022-01-15T12:22

происшествия

севастополь

гагаринский район

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Пропавшую в конце декабря школьницу нашли в Севастополе, ее приютил у себя дома пенсионер, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.Четырнадцатилетняя девочка пропала 27 декабря. В тот день она вышла из школьного автобуса и пропала."Оперативникам удалось установить местонахождение. Оказалось, что все время со дня своего исчезновения она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. По словам пенсионера, он приютил девочку на некоторое время после ее настойчивых просьб. Причиной ухода из дома, как рассказала сама несовершеннолетняя, стали внутрисемейные конфликты и отсутствие взаимопонимания с матерью", - говорится в сообщении.Школьницу для оказания необходимой помощи педагогами и психологами отправили в социальный приют для детей и подростков."Предварительно установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220114/shkolnitsa-1767791040.html

https://ria.ru/20211229/shkolnitsa-1765941665.html

севастополь

гагаринский район

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происшествия, севастополь, гагаринский район