https://ria.ru/20220115/serbiya-1768009552.html

Аналитик рассказал о референдуме, который пройдет в Сербии 16 января

Аналитик рассказал о референдуме, который пройдет в Сербии 16 января - РИА Новости, 15.01.2022

Аналитик рассказал о референдуме, который пройдет в Сербии 16 января

Референдум о поправках к конституции Сербии в сфере правосудия назначен на 16 января, потому что он в скором времени нужен властям страны и ЕС, граждане не до... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:51

2022-01-15T17:51

2022-01-15T17:51

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БЕЛГРАД, 15 янв – РИА Новости. Референдум о поправках к конституции Сербии в сфере правосудия назначен на 16 января, потому что он в скором времени нужен властям страны и ЕС, граждане не до конца разобрались в юридических тонкостях, заявил РИА Новости политический аналитик Бошко Якшич.В Сербии на 16 января назначен референдум по внесению поправок в конституцию в сфере правосудия для приближения ее стандартам ЕС. Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от мировых судов до конституционного. Вопрос сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Парламент страны также отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают, что судьи Сербии теперь будут выбирать шестеро своих коллег, парламент – четыре юриста с опытом работы не менее 10 лет, к ним добавится председатель Верховного суда и вместе они сформируют Высокий совет судей (ВСС). ВСС затем сам будет утверждать судей во все органы системы. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.По словам аналитика, плебисцит нужен для устранения претензии оппозиции и ЕС в том, что у политических властей слишком много влияния на судей."Предлагается изменить способ выбора судей и прокуроров, но даже юристы разделились во мнениях. Некоторые из тех, кто поддерживает власть, говорят, что проголосуют "против", потому что в предложенном варианте недостаточно разделение между исполнительной и судебной ветвями власти. Вопрос референдума мог бы четче разъяснять гражданам - не юристам, какие предлагаются перемены. Думаю, что референдум поспешно назначен при недостаточном общественном обсуждении и разъяснении избирателям", - заявил Якшич агентству."Нынешняя власть торопится, потому что референдум может послужить избирательной кампании, которая официально еще не началась. Победу на референдуме правящая Сербская прогрессивная партия использовала бы как аргумент в поддержку своего статуса перед парламентскими и президентскими выборами 3 апреля", - предположил аналитик.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС"."Мы видим, насколько ЕС вовлечен в вопросы правосудия, отношения исполнительной и судебной ветвей власти, примером могут послужить последние острые разногласия с Польшей. Поэтому так ожидаются от Белграда эти шаги по согласованию судебного законодательства с нормами ЕС. Но (Европейская комиссия за демократию через право – ред.) Венецианская комиссия указала на некоторые недочеты и на то, что предлагаемые решения могут быть лучше", - отметил собеседник агентства.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с марта 2012 года, переговоры о вступлении в Евросоюз начались в январе 2014 года. К декабрю 2021 года Белград открыл 22 из 35 глав переговорной платформы о вступлении. Введением Брюсселем новой методологии переговоров в 2019 году главы были объединены в тематические кластеры. Глава переговорной платформы 23 "Правосудие и основные права" была открыта еще в июле 2016 года и находится в кластере номер 1.

https://ria.ru/20220113/vooruzhenie-1767587128.html

https://ria.ru/20211230/serbiya-1766147307.html

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в мире, италия, сербия, франция, евросоюз