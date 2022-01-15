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На федеральную трассу в Сочи сошел сель
На федеральную трассу в Сочи сошел сель - РИА Новости, 15.01.2022
На федеральную трассу в Сочи сошел сель
В Сочи из-за схода селя на федеральную трассу А-147 обрушились деревья и несколько тонн грунта, сообщила пресс-служба городской мэрии. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:39
2022-01-15T20:29
происшествия
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 15 янв — РИА Новости. В Сочи из-за схода селя на федеральную трассу А-147 обрушились деревья и несколько тонн грунта, сообщила пресс-служба городской мэрии."По информации УПРДОР "Черноморье" на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось", — говорится в релизе.Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.На территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горной местности.
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происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:39 15.01.2022 (обновлено: 20:29 15.01.2022)
 
На федеральную трассу в Сочи сошел сель

Сель сошел в Сочи на федеральную трассу, обрушив деревья, движение ограничено

© Фото пресс-службы администрации СочиНа федеральную трассу А-147 в Сочи сошел сель
На федеральную трассу А-147 в Сочи сошел сель
© Фото пресс-службы администрации Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 янв — РИА Новости. В Сочи из-за схода селя на федеральную трассу А-147 обрушились деревья и несколько тонн грунта, сообщила пресс-служба городской мэрии.
"По информации УПРДОР "Черноморье" на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось", — говорится в релизе.
Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.
На территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горной местности.
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ПроисшествияСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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