https://ria.ru/20220115/sel-1768008071.html

На федеральную трассу в Сочи сошел сель

На федеральную трассу в Сочи сошел сель - РИА Новости, 15.01.2022

На федеральную трассу в Сочи сошел сель

В Сочи из-за схода селя на федеральную трассу А-147 обрушились деревья и несколько тонн грунта, сообщила пресс-служба городской мэрии. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:39

2022-01-15T17:39

2022-01-15T20:29

происшествия

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 15 янв — РИА Новости. В Сочи из-за схода селя на федеральную трассу А-147 обрушились деревья и несколько тонн грунта, сообщила пресс-служба городской мэрии."По информации УПРДОР "Черноморье" на 138 километре федеральной трассы А-147 в районе Головинки сошел сель, который обрушил на дорожное полотно несколько деревьев и тонны грунта. Автомобильное движение на этом участке ограничено, но не перекрывалось", — говорится в релизе.Последствия селя ликвидируют пять единиц техники.На территории Сочи до 16 января действует штормовое предупреждение из-за сильного снегопада в горной местности.

https://ria.ru/20220115/truba-1767996434.html

сочи

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)