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Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский" - РИА Новости, 15.01.2022
Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Четыре самолета ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:50
2022-01-15T11:50
2022-01-15T12:02
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Четыре самолета ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."В настоящее время четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и два самолета Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на Подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации.
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безопасность, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии, россия
11:50 15.01.2022 (обновлено: 12:02 15.01.2022)
Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"
Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана на аэродром "Чкаловский"