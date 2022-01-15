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Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"

Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский" - РИА Новости, 15.01.2022

Четыре самолета с российскими миротворцами прибыли на аэродром "Чкаловский"

Четыре самолета ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:50

2022-01-15T11:50

2022-01-15T12:02

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Четыре самолета ВКС с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."В настоящее время четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России (два самолета Ан-124 "Руслан" и два самолета Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на Подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники и имущества. По окончании торжественного митинга личный состав совершит марш в пункт постоянной дислокации.

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безопасность, казахстан, одкб, воздушно-космические силы россии, россия