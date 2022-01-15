https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html

На Колыме спасли восемь рыбаков, дрейфовавших на льдине

На Колыме спасли восемь рыбаков, дрейфовавших на льдине - РИА Новости, 15.01.2022

На Колыме спасли восемь рыбаков, дрейфовавших на льдине

Волонтеры и пожарные Ольского округа Колымы вытащили на берег восьмерых рыбаков, оказавшихся на оторванной дрейфующей льдине рядом с селом Балаганное, сообщил... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T08:17

2022-01-15T08:17

2022-01-15T08:17

происшествия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 15 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Волонтеры и пожарные Ольского округа Колымы вытащили на берег восьмерых рыбаков, оказавшихся на оторванной дрейфующей льдине рядом с селом Балаганное, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Павел Клочков.Ранее он сообщил, что восемь рыбаков и два автомобиля дрейфуют на льдине в районе села Балаганное в Ольском округе Магаданской области, ветер несет их в открытое море."Группы спасателей из Магадана выдвинулись к месту, где дрейфовали восемь рыбаков. Но от города это больше 100 километров. Так что в ситуацию вмешались местные жители. Волонтерам и пожарным удалось подтянуть льдину к берегу, все рыбаки спасены. Что касается двух автомобилей, то, вероятно, их так попытаются вытащить на берег", - рассказал Клочков.

https://ria.ru/20220102/mchs-1766409975.html

магаданская область

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происшествия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)