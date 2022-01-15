Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту
Двухмесячный щенок новошотландского ретривера приехал в Симферополь из московского питомника.
Двухмесячный щенок новошотландского ретривера приехал в Симферополь из московского питомника.
Пока Руби проходит курс адаптации к новым условиям.
Пока Руби проходит курс адаптации к новым условиям.
Уже в ближайшее время щенка ждет курс послушания.
Уже в ближайшее время щенка ждет курс послушания.
Затем его научат искать оружие и взрывчатку.
Затем его научат искать оружие и взрывчатку.
Когда Руби завершит обучение и сдаст экзамен, его допустят к самой настоящей службе.
Когда Руби завершит обучение и сдаст экзамен, его допустят к самой настоящей службе.
Кинологическое подразделение действует в аэропорту Симферополя с 2004 года.
Кинологическое подразделение действует в аэропорту Симферополя с 2004 года.
Сейчас здесь служат больше десяти собак разных пород.
Сейчас здесь служат больше десяти собак разных пород.
Все они натренированы на поиск запрещенных предметов.
Все они натренированы на поиск запрещенных предметов.