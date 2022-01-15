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Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту
Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту - РИА Новости, 15.01.2022
Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту
В аэропорту Симферополя появился новый стажер — двухмесячный щенок ретривера по кличке Руби. Будущий охранник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:00
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фото
животные
аэропорт
симферополь
собаки
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В аэропорту Симферополя появился новый стажер — двухмесячный щенок ретривера по кличке Руби. Будущий охранник — в фотоленте Ria.ru.
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60
фото, фото, животные, аэропорт, симферополь, собаки
08:00 15.01.2022 (обновлено: 08:13 15.01.2022)
 

Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту

Читать ria.ru в
В аэропорту Симферополя появился новый стажер — двухмесячный щенок ретривера по кличке Руби. Будущий охранник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера приехал в Симферополь из московского питомника.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
1 из 8

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера приехал в Симферополь из московского питомника.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Пока Руби проходит курс адаптации к новым условиям.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
2 из 8

Пока Руби проходит курс адаптации к новым условиям.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Уже в ближайшее время щенка ждет курс послушания.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
3 из 8

Уже в ближайшее время щенка ждет курс послушания.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Затем его научат искать оружие и взрывчатку.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
4 из 8

Затем его научат искать оружие и взрывчатку.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Когда Руби завершит обучение и сдаст экзамен, его допустят к самой настоящей службе.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
5 из 8

Когда Руби завершит обучение и сдаст экзамен, его допустят к самой настоящей службе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кинологическое подразделение действует в аэропорту Симферополя с 2004 года.

Сотрудница кинологического подразделения службы безопасности международного аэропорта Симферополя с щенком по кличке Руби
6 из 8

Кинологическое подразделение действует в аэропорту Симферополя с 2004 года.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас здесь служат больше десяти собак разных пород.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
7 из 8

Сейчас здесь служат больше десяти собак разных пород.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Все они натренированы на поиск запрещенных предметов.

Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя
8 из 8

Все они натренированы на поиск запрещенных предметов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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