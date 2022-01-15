https://ria.ru/20220115/rubi-1767790379.html

Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту

Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту - РИА Новости, 15.01.2022

Наша служба и опасна, и трудна: щенок Руби готовится работать в аэропорту

В аэропорту Симферополя появился новый стажер — двухмесячный щенок ретривера по кличке Руби. Будущий охранник — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T08:00

2022-01-15T08:00

2022-01-15T08:13

фото

животные

аэропорт

симферополь

собаки

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В аэропорту Симферополя появился новый стажер — двухмесячный щенок ретривера по кличке Руби. Будущий охранник — в фотоленте Ria.ru.

симферополь

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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