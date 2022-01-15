Россия подняла на смех президента США Джо Байдена

18:55 15.01.2022 (обновлено: 21:05 15.01.2022)
Россия высмеяла смягчившего риторику Байдена, пишет Washington Examiner
Washington Examiner: Россия высмеяла смягчившего риторику президента США Джо Байдена
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия смеется над президентом США Джо Байденом, который значительно смягчил риторику в адрес Москвы, говорится в редакционной статье Washington Examiner.
Обозреватели американского издания напомнили, что во время предвыборной кампании в 2020 году будущий лидер страны открыто демонстрировал свою ярость по отношению к Москве. Байден обвинял бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в слишком теплых связях с ней.
"Россия, должно быть, смеется над демократами, потому что их жесткая политика превратилась в далекое воспоминание", — посетовали авторы.
По их мнению, о смене антироссийского курса США говорит отказ партии поддержать санкции против "Северного потока — 2", которые предложил ввести республиканец Тед Круз.
"В этот раз они пошли навстречу Москве в вопросе газопровода, а в следующий, быть может, согласятся исключить Эстонию из НАТО?", — рассуждают колумнисты.
"Северный поток — 2" — готовая к работе магистраль мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для его запуска нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва призывает не политизировать проект, подчеркивая, что он носит исключительно коммерческий характер.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал нервным срывом предложение американских сенаторов ввести новые ограничительные меры против газопровода. Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия рассматривает законопроекты о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона.