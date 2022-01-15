https://ria.ru/20220115/revil-1768007240.html
Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil
Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil - РИА Новости, 15.01.2022
Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil
Тверской суд Москвы отправил под арест шестого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T17:31
2022-01-15T17:31
2022-01-15T18:40
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768013386_0:339:960:879_1920x0_80_0_0_d3af990b2cd174f850649ec04dd27eab.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под арест шестого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Малоземова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Ранее суд отправил под арест пятерых его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова и Дмитрия Коротаева.Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.
https://ria.ru/20220115/borba-1767945114.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768013386_0:132:960:852_1920x0_80_0_0_e58b6d18e7e281c26fa0a340a69601ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
17:31 15.01.2022 (обновлено: 18:40 15.01.2022)
Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil
Суд в Москве арестовал шестого участника хакерской группировки REvil Малоземова
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
отправил под арест шестого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Малоземова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Ранее суд отправил под арест пятерых его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова и Дмитрия Коротаева.
Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ
(Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.
Как ранее сообщили в ФСБ
, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США
, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".
Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.