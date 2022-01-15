https://ria.ru/20220115/revil-1768007240.html

Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil

Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil - РИА Новости, 15.01.2022

Суд арестовал шестого участника хакерской группировки REvil

Тверской суд Москвы отправил под арест шестого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:31

2022-01-15T17:31

2022-01-15T18:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под арест шестого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Малоземова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Ранее суд отправил под арест пятерых его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова и Дмитрия Коротаева.Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.

https://ria.ru/20220115/borba-1767945114.html

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происшествия, москва