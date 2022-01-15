16:25 15.01.2022 (обновлено: 16:59 15.01.2022)
Суд в Москве арестовал пятого хакера из REvil
Тверской суд Москвы арестовал пятого участника хакерской группировки REvil
Дмитрий Коротаев в Тверском районном суде города Москвы
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО пятого участника хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Дмитрия Коротаева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Ранее суд отправил под арест четырех его предполагаемых соучастников Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука и Руслана Хансвярова.
Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.
Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".
Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.