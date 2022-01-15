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https://ria.ru/20220115/revil-1767979996.html
Следствие попросило арестовать еще трех хакеров из группировки REvil
Следствие попросило арестовать еще трех хакеров из группировки REvil - РИА Новости, 15.01.2022
Следствие попросило арестовать еще трех хакеров из группировки REvil
Следствие просит арестовать еще трех участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T13:23
2022-01-15T13:23
происшествия
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать еще трех участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина."В суд поступили материалы об избрании в отношении Хансярова Р.А., Головачук М.А. и Заец А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Накануне суд отправил под арест двух их предполагаемых соучастников Андрея Бессонова и Романа Муромского.Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинский был арестован в Польше, в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в США. Полянин же находится на свободе – как считает ФБР, в Барнауле.Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.Летом прошлого года крупная IT-компания Kaseya из США подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя, наряду с еще десятками или даже сотнями другими бизнесами. Тогда утверждалось, что во взломе подозревали именно хакерскую группировку REvil.Взломщики, в частности, потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, кибератаки затронули более тысячи компаний, а Kaseya впоследствии оценило число пострадавших бизнесов по всему миру в 1,5 тысячи.Президент США Джо Байден при этом заявил, что "не уверен", что за недавней кибератакой стоит Россия, однако в Белом доме сообщили, что Вашингтон в любом случае проведет консультации с Москвой на тему кибератак с вирусами-вымогателями.Впоследствии СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, оказались недоступны без объяснения причин. Тогда же, осенью, американские власти предъявили обвинения в вымогательстве миллионов долларов россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому, которых США считают участниками REvil.Кроме того, Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
https://ria.ru/20220115/sud-1767945777.html
https://ria.ru/20220115/borba-1767945114.html
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происшествия, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:23 15.01.2022
 
Следствие попросило арестовать еще трех хакеров из группировки REvil

Следствие попросило арестовать еще трех участников хакерской группировки REvil

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ задерживают члена организованного преступного сообщества REvil (скриншот видео)
Сотрудники ФСБ задерживают члена организованного преступного сообщества REvil (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ задерживают члена организованного преступного сообщества REvil (скриншот видео)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие просит арестовать еще трех участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ксения Розина.
"В суд поступили материалы об избрании в отношении Хансярова Р.А., Головачук М.А. и Заец А.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Накануне суд отправил под арест двух их предполагаемых соучастников Андрея Бессонова и Романа Муромского.
Всем им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Как ранее сообщили в ФСБ, следствие установило полный состав преступного сообщества REvil и доказало причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
Задержание члена организованного преступного сообщества REvil сотрудниками ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 01:06
США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
Подчеркивается, что основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".
Согласно сообщению, в ходе обысков по 25 адресам у 14 членов преступного сообщества изъято более 426 миллионов рублей, "в том числе в криптовалюте", 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.
Ранее США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинский был арестован в Польше, в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в США. Полянин же находится на свободе – как считает ФБР, в Барнауле.
Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Конкретно Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более 6 миллионов из них удалось конфисковать властям, заявил генпрокурор США Меррик Гарленд.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 00:58
В США прокомментировали задержание в России хакеров группировки REvil
Летом прошлого года крупная IT-компания Kaseya из США подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя, наряду с еще десятками или даже сотнями другими бизнесами. Тогда утверждалось, что во взломе подозревали именно хакерскую группировку REvil.
Взломщики, в частности, потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать все компьютеры, заблокированные во время инцидента с Kaseya.
По оценке специализирующейся на кибербезопасности компании Huntress, кибератаки затронули более тысячи компаний, а Kaseya впоследствии оценило число пострадавших бизнесов по всему миру в 1,5 тысячи.
Президент США Джо Байден при этом заявил, что "не уверен", что за недавней кибератакой стоит Россия, однако в Белом доме сообщили, что Вашингтон в любом случае проведет консультации с Москвой на тему кибератак с вирусами-вымогателями.
Спецоперация по нейтрализации хакерской группировки REvil. Кадры ФСБ
14 января, 15:44
В России пресекли деятельность хакерской группировки REvil
Впоследствии СМИ со ссылкой на экспертов по кибербезопасности сообщили, что все известные сайты, связанные с хакерской группировкой REvil, оказались недоступны без объяснения причин. Тогда же, осенью, американские власти предъявили обвинения в вымогательстве миллионов долларов россиянину Евгению Полянину и украинцу Ярославу Васинскому, которых США считают участниками REvil.
Кроме того, Штаты объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
 
ПроисшествияТехнологииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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